新北市第二行政中心上梁 115年底完工翻轉城市軸線

（記者陳志仁／新北報導）新北市第二行政中心主體建築鋼構完成，新北市長侯友宜今（31）日主持上梁祈福典禮，祈求工程順利圓滿；侯友宜表示，第二行政中心預計於115年12月完工，未來將結合軌道建設與周邊開發，帶動大漢溪以北區域發展，翻轉新北整體城市布局。

圖／新北市第二行政中心今日上梁，工程穩定推進，預計明年9月30日取得使用執照。（新北市政府工務局提供）

侯友宜指出，新北市以板橋新板特區、新莊副都心及三重第二行政中心為三大發展軸心，並結合新店十四張及蘆南、蘆北地區，形成三條「微笑曲線」，推動城市均衡發展；第二行政中心是其中關鍵建設之一，完工後將由警察局、衛生局、交通局、勞工局及消防局EOC等單位進駐，預計可容納約3,000名市府員工，強化行政量能。

侯友宜強調，市府將在第二行政中心打造先進的報案中心、戰情中心、緊急應變中心及食安智慧監控中心，透過科技化設備提升行政效率與公共安全；另隨著衛生局、警察局及三重衛生所搬遷，市府也將持續推動三重、板橋醫療園區及府中廣場改造計畫，營造更完善的宜居生活環境。

工務局長馮兆麟說，第二行政中心為地上26層、地下4層的鋼骨建築，目前主體鋼構已完成，外牆及室內工程同步進行，並提前展開各局處精裝修作業，目標如期於明年底完工啟用；新工處長簡必琦補充，工程導入耐震標章第三方監督制度，並同步興建市民廣場、公園及計畫道路，結合公共停車場與捷運系統，全面提升區域交通與公共服務品質。

市府秘書處說明，本案由國巨投資股份有限公司負責興建並移交市府，外觀由日本建築大師丹下憲孝設計，目標取得黃金級綠建築及銅級智慧建築標章，並朝營運階段碳中和邁進；建築結構亦提升耐震係數，重大災害發生時，可作為緊急救災指揮中心，與新板特區市府大樓形成雙核心行政體系。

