新北市第126家日照開幕 侯友宜：整合醫動養安養

（記者陳志仁／新北報導）因應高齡人口快速成長，新北市政府持續推動「醫、動、養」整合照護政策，積極完善長照服務；新北市第126家日照中心16日開幕，新北市長侯友宜表示，新北市高齡人口已超過80萬人，市府持續擴充長照服務量能，並整合民間資源，讓長輩都能在地安養。

圖／新北市第126家日照中心16日開幕。（新北市政府新聞局提供）

侯友宜指出，土城金城日照中心是新北市首家旗艦型日照中心，導入科技並以創新思維打造多功能的長照空間，提供臨時夜宿服務，可有效減輕家庭與照顧者的壓力；感謝康拓長照社團法人投入資源與專業，與市府攜手推動長照政策，未來將持續透過公私協力模式，朝今年達成130家日照中心的目標努力。

金城日照中心為複合式多功能長照據點，結合日間照顧90人、夜間臨時住宿6床及居家長照服務，以「示範、整合、創新科技」為核心定位，導入跨專業照護團隊與多元科技復能課程；不僅提升照顧品質，也協助長輩維持身心功能，同時降低家庭長期照顧負擔，成為新北市旗艦型日照服務的重要示範。

新北市政府衛生局局長陳潤秋說，長照3.0不僅是政策升級，更重視服務整合與創新實踐；市府將持續結合長照與醫療資源，透過科技導入、社區連結與服務創新，讓各日照中心發展出具特色的照顧模式，並將復能訓練融入日常照護流程，協助家屬在返家後持續延續照顧成效。

高齡長期照顧處長林惠萍補充，新北市目前共有126家日照中心，服務型態多元；隨著長照需求持續攀升，越來越多民間單位投入服務行列，市府也將持續擴大日照及小規模多機能據點布局，完善在地高齡照護網絡，打造「活得久、也活得好」的高齡友善城市。

