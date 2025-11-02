新北市第13屆醫療公益獎盛大登場 表揚醫護典範共榮健康永續新未來

【警政時報 薛秀蓮 /新北報導】新北市政府2日在市府603大禮堂舉辦新北市第13屆醫療公益獎頒獎典禮。由市長侯友宜親自頒獎，表揚3家永續醫院及25位在醫療照護、防疫推動、社區服務等領域表現卓越的醫事人員，肯定他們不僅以專業守護市民健康，更以愛心與行動實踐「醫者仁心」的精神，獲獎人員家屬亦受邀蒞臨會場共享喜悅與榮耀，也讓典禮會場增添熱鬧溫馨氛圍。

新北市第13屆醫療公益獎頒獎典禮於市府大禮堂舉行。（圖/新北市衞生局提供）

侯友宜表示，在新北這座404萬人口的大城市裡，醫療從來不只是一項服務，而是一份責任，更是一個城市對人民健康的承諾。透過『醫療公益獎』的設立，表揚一群專業優秀、而且心中有愛的醫療工作者。他們長年走入社區、關懷弱勢、深入偏鄉，用實際行動讓醫療資源更公平、讓服務更有溫度，也讓整個新北市的醫療體系更加堅韌。

廣告 廣告

在本屆獲獎者中，身為臨床心理師的江垂南主任尤具代表性。投入精神與心理衛生工作逾30年，長期服務於社區，深耕高風險個案與家庭的心理輔導與教育推廣，特別關注弱勢兒童與青少年創傷復原議題，並致力於協助社工、生輔員等第一線人員建立與兒少之間良好的關係與輔導能力。另外，烏來衛生所的温傑主任，也是這次的得獎者之一，身為原住民的他，更能理解原鄉族人的需求與文化背景，積極導入「文化安全」理念，將原住民族文化作為醫療照護的一環，逐步在工作中實踐以文化為本、醫學為輔的照護模式，建立雙向理解的醫病關係，致力為原住民族打造一個更健康、更有尊嚴的醫療環境。

侯友宜出席表揚一群專業優秀、而且心中有愛的醫療工作者。（圖/新北市衛生局提供）

近年來新北市積極推動「永續醫院」理念，越來越多醫療機構投入減碳節能、智慧管理、病人安全與員工友善設計等行動，展現對未來世代的責任與承諾。侯友宜說，作為全國最大的直轄市，新北市深知唯有讓醫療「公平可近」、資源「永續發展」，城市才能真正安全與健康。永續醫院不只是口號，而是一場全面革新，將環保與人本理念融入日常營運，讓醫療體系成為引領城市永續發展的重要推手。

衛生局長陳潤秋說明，透過這次的頒獎典禮，展現了市府與醫療界攜手合作的決心，未來將持續推動智慧醫療、社區整合照護與永續營運，打造一個「更安全、更智慧、更綠色」的醫療環境，讓新北成為兼具公益與永續的健康標竿城市。

侯友宜市長、衛生局長陳潤秋〈左三〉與獲獎人合影。（圖/新北市衛生局提供）

今年受提名角逐醫療公益獎各獎項傑出的醫師、醫事人員及醫院共有72件，由評審委員會採書審、初審及決審三階段，經過3小時嚴謹且激烈的討論，共有25位優秀人員及3家醫院脫穎而出，特別選在醫師節前公開致敬，不僅是對個人努力的肯定，也期盼激勵更多醫事人員持續在崗位上發光發熱。

更多警政時報報導

【獨家】【精品詐騙風暴】新北警所長未婚妻竟涉417萬精品詐騙 南山區經理喊冤自身亦受害 5500萬連環坑案曝光

【獨家】高雄IKEA餐廳爆持刀恐嚇驚魂 女子放影片被提醒竟惹怒同桌男 警方火速制止逮人