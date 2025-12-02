新北市第15屆金志獎表揚 侯友宜：感謝志工溫暖守護新北市

▲新北市長侯友宜頒獎表揚8個績優志工團隊、50位績優志工、56位65歲以上耆心獎志工及5位績優志工督導。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北市政府今（2）日舉辦第15屆金志獎績優志工暨團隊表揚典禮，新北市長侯友宜頒獎表揚8個績優志工團隊、50位績優志工、56位65歲以上耆心獎志工及5位績優志工督導。侯友宜讚「志工是城市最溫暖的力量」，感謝志工與市府攜手守護市民，讓新北市更加祥和安定。

侯友宜表示，目前新北市的志工團隊已達到2,223隊，志工人數逾19萬人，每年累積服務時數更突破2,200萬小時，感謝志工們以自身力量無私幫助社會，不但成就自己的人生，也讓正向力量凝聚新北，期待更多人投入志工行列，與市府一同實現「不遺忘任何人」的理念。

典禮上邀請榮獲績優志工獎的永冶典子、耆心獎的林映松以及績優志工督導李守德分享自身經驗，侯友宜聽取後表示，「新住民關懷員」永冶典子志工以堅持就是力量為理念，陪伴新住民朋友安居新北；「芭比衣飾巧匠」林映松志工在泰山區娃娃館裡製作娃娃服飾，提供專業導覽讓大家認識芭比娃娃代表的意義；從事獨居長者關懷的李守德志工督導受到妻子影響投入志工行列，夫妻一同為善最樂。

社會局補充，本次獲獎志工及團隊，服務類別涵括社會福利、教育文化、衛生保健、消防救難、環境保護、警政業務、勞工服務、交通服務、農業服務、財稅業務、民政及地政業務等範疇，展現在不同服務領域的多元成果，讓新北志工服務得以深入各角落，讓新北市充滿溫暖、熱情和活力，也期盼這份充滿愛的精神永遠傳承下去。