新北市第28屆「愛在畫中」頒獎 用畫表達說不出口的話

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北市社會局18日在市府大禮堂表揚第28屆「愛在畫中」得獎者，共有125名優秀畫作得獎者、2位嚴選組得獎者，以及6個績優參展單位。副市長劉和然代表侯友宜市長頒贈，他表示，新北市有18萬6千多位身障朋友，市府無論是在小作所、服務中心、輔具等，都希望做到機會均等、全面參與的目標。對於身障朋友要多理解、不要誤解，像每年的愛在畫中表揚，都可以看到許多身障朋友展現的藝術才華，他們透過畫作展現生命的光彩。而這精神，也正是今年國際身心障礙者日主題「理解隱性障礙、消除誤解歧視」。

從第一屆便擔任評審委員之一的前台北市立大學視覺藝術系所教授蘇振明在畫作賞析中表示，他每年也擔任世界兒童畫評審，對於自閉症患者的畫作非常著迷，他說患者有許多話和心事都說不出口，有如台語「有話無地講」，只有透過畫作才能細細地去傾聽。

自閉症服務協進會的陳彥瑋獲得嚴選組，他將自己對事物的觀察和感受，結合創意，以圖畫呈現，創作了科學、花藝、LED燈光彩繪秀等五幅，風格獨特有趣，線條細膩，色彩鮮艷。

住在北新醫院的林志明自認患有「心理疾病」，他感覺耳邊時常會出現「特別的聲音」，有時是鼓勵，有時是咒罵，但大多是雜音，於是他創作了「惱人的聲音」，好多人對著他講話，讓他無法好好生活。

來自佳林國中資源班的余湘涵，擅長畫水彩與素描，她憑著一張圖片，彩繪出威尼斯水都風光，題為「平靜」，多隻小船雖划在水上，但給人一股安定的感覺。她的媽媽陪她出席領獎，湘涵說有天要帶媽媽去水都旅遊。

春暉啟能中心的沈家宏，得獎畫作「公車」，用熱情而誇張的色調，創作出坐公車的形形色色乘客，不論是在車上或準備下車，臉上都掛著生動有趣的表情，公車還標示著開往台北。

新北市社會局長李美珍表示，「愛在畫中」從最初單純鼓勵身心障礙朋友藉由藝術創作，以療育身心，到成為年度藝術盛會，並開拓更多的展覽點，感謝板信商業銀行去年贊助80萬元作為5年得獎者的獎金，今年更再追加70萬元，以連結更多展覽點，讓更多民眾看見身心障礙朋友的才華。

第28屆「愛在畫中」在頒獎後將正式展開巡展，第一站於12月2日至25日在板信商業銀行總部大樓1F展出；115年1月16日至27日在板橋火車站B1展出；1月14日至2月3日在美麗永安生活館展出；2月7日至26日在台電台北南區營業處展出；3月4日至30日在淡水馬偕紀念醫院展出；4月7日至5月28日在衛福部臺北醫院展出；5月5日至28日在捷運頂溪站展出；6月4日至29日在亞東紀念醫院展出；6月3日至25日在輔大醫院展出；6月5日至28日在捷運江子翠站展出。