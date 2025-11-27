新北市節能家電公益成果亮眼 助57戶弱勢16戶機構改善環境

▲新北市政府積極推動節能減碳及弱勢關懷，攜手16家企業捐贈總值逾新臺幣100萬元的節能家電，協助57戶弱勢家庭與16個社福機構汰換老舊設備。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北市政府積極推動節能減碳及弱勢關懷，今(27)日舉辦「新北節能家電企業社會責任媒合參與計畫」成果發表會，攜手16家企業捐贈總值逾新臺幣100萬元的節能家電，協助57戶弱勢家庭與16個社福機構汰換老舊設備，預估年節省6萬3,000度電、減碳約30.2公噸二氧化碳當量（CO₂e），相當於1,508棵樹一年吸碳量，藉此改善用電環境，落實「讓愛節能、點亮希望」的理念。

經發局長盛筱蓉表示，市府長期關注弱勢族群的生活困境，深知用電安全與節能對於經濟負擔較重的家庭至關重要。本次計畫透過企業社會責任的力量，協助弱勢社區、偏鄉地區提升用電環境的安全性，讓節能家電送到需要的家庭手中，幫助降低能源消耗，減輕民眾生活壓力。盛局長強調，市府將持續整合各方資源，讓社會公益成為推動永續的重要力量。

經發局說明，本次計畫涵蓋三大面向，包含用電安全節能講座、家戶訪視及節能商品募集與媒合。針對弱勢社區、偏鄉地區辦理三場講座，提升居民對用電安全的知識，總計190位民眾參與；透過培訓志願者深入金山、萬里、瑞芳與烏來等偏遠社區實地到府訪視，盤點老舊設備與線路問題，協助改善居家風險及用電安全環境，累計完成55戶訪視。

在訪視過程中，團隊深入了解弱勢家庭在用電方面的需求與困境。例如，在獨居老人郭女士家中發現插頭鬆動、電源接觸不良等潛在漏電風險；林先生和陳先生兩位年長者的住處，亦發現仍使用老舊瓦斯爐與抽油煙機，生活品質受到影響；行動不便的田先生更因電力線路老舊而不穩，造成長期使用上的安全隱憂。透過新北市節能公益計畫汰換新家電後，這些家庭不僅用電更加安全，也減少了耗能與開支，重拾安心的生活。

期盼透過此次行動，讓節能家電成為連結永續、幸福與希望的橋樑，未來將持續推動企業社會責任合作，擴大計畫規模，讓更多弱勢家庭感受到溫暖的關懷與節能效益。新北市以實際行動打造安全、低碳、宜居的永續城市，讓「讓愛節能、點亮希望」成為陪伴弱勢家庭的力量，持續在社區中發光。