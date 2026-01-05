新北市紀錄片獎徵件起跑 優選影片可獲35萬元獎金

〔記者賴筱桐／新北報導〕「新北市紀錄片獎」被譽為台灣紀錄片的搖籃，今年邁入第16年，推動多年來已扶植近160部作品，協助新銳導演嶄露頭角，即日起受理徵件，版權回歸導演，主題不設限，優選影片每部可獲得35萬元拍攝獎金，提供紀錄片創作者全方位協助。

新北市政府新聞局表示，有些故事不會自己被看見，需要1位願意停下來聆聽的導演，以及1台勇敢記錄的攝影機。「新北市紀錄片獎」已邁入第16個年頭，陪伴影像創作者走進人群、走近真實，從城市角落的微小亮光，到翻動時代的真實瞬間，讓每一份被忽略的情感、被珍藏的記憶，都能透過影像留下來。

新聞局指出，新北市從資金、製作、行銷3大面向，提供紀錄片創作者全方位協助，成為導演最堅強的後盾。新北市紀錄片獎有4大亮點，版權回歸導演，不限主題、不限地域，優選影片每部可獲得35萬元拍攝基金，且前3名與評審團特別獎，可再分別獲得10萬、8萬、6萬及3萬元獎金。

另外，「2026新北市紀錄片獎」持續與「看見・齊柏林基金會」合作，設立「齊柏林環境紀錄獎」，邀請以台灣環境議題為內容的紀錄片投件，期望透過影像的力量，喚起社會對環境永續的關注。

「2026新北市紀錄片獎」徵件活動即日起跑，收件至3月2日截止，參賽文件包括提案企劃書、3分鐘以內企劃案影片片花及導演影像作品精華等，相關資訊可上「新北市紀錄片獎」官方網站查詢，或臉書搜尋「感動，無所不在」。

