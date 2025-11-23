新北市綠營能翻盤？蘇巧慧當選關鍵是這人

▲各陣營積極布局新北市長選戰，民進黨由蘇巧慧參選（左），民眾黨是黃國昌出戰（右），國民黨人選則有李四川、劉和然（中）。（圖／擷取自蘇巧慧、李四川、劉和然、黃國昌臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026年縣市長選舉明年就要登場，民進黨確定派出立委蘇巧慧出征，角逐新北市長寶座，而國民黨、民眾黨則因合作關係，還沒有確定人選。但藍營呼聲高的是台北市副市長李四川，新北市副市長劉和然也表態想更上層樓，白營則是黨主席黃國昌表態角逐。近日，《CNEWS匯流新聞網》「新北市長選舉」公布最新民調結果顯示，若藍白合破局，形成三腳督局面，藍營不論是派李四川還是劉和然對戰，黃國昌的支持度都是敬陪末座。

廣告 廣告

藍白合若破局 恐上演2024總統大選結果

若藍白合再度上演分手擂台，新北市長不合作，國民黨派出李四川，支持度有39.1％，挺蘇巧慧則有35.7%，而黃國昌只有16.1%。若國民黨派出劉和然出戰，綠營可以翻轉新北，蘇巧慧拿下39.5％的支持度，而劉和然排名第二，有24.6%力挺，黃國昌支持度則小幅提升至23.1%。

藍白若成功合作 李四川是最強人選

倘若藍白合真的在2026成功合作，共推一組人角逐新北市長，有62%支持李四川、21.4％支持黃國昌，16.6%的選民無法選出候選人。但藍營人選換劉和然，也有48.8%市民力挺，黃國昌支持度則有29.8%，不過選不出候選人則增加到21.4%。

由此可見，黃國昌基本上能穩住民眾黨一成五的基本盤，若新北這局沒辦法「藍白合」，恐再度重演2024總統大選的結果。

本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月9日至12日晚間，調查對象為戶籍在新北市年滿20歲的新北市民。本次調查採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1200份有效樣本，其中市話851份，手機349份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.83個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。

資料來源：《CNEWS匯流新聞網民調中心》

更多 NOWnews 今日新聞 報導

黃國昌新北民調墊底！僅守住白營基本盤 喊話「盼向李四川請益」

蘇巧慧獲徵召首度同框 賴清德幫拉票：當市長新北絕對越來越好

「李四川條款」修法三讀通過 李彥秀：2026副市長絕對不會缺席