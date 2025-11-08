新北市美展頒獎 74件獲獎作品將在藝文中心展出

「2025新北市美展」今在新北市藝文中心舉行頒獎典禮。（圖／新北市文化局）

新北市文化局主辦「2025新北市美展」今（8）日在新北市藝文中心舉行頒獎典禮，新北市副市長朱惕之頒發「一般組」及「青春組」各類獎項，勉勵所有參賽者持續創作，共同為新北藝術注入新能量，74件獲獎作品即日起至12月7日於新北市藝文中心展出。

朱惕之表示，新北市美展是本市最具指標性的美術競賽之一，自創辦以來持續推動藝術普及與創作交流，成為培育新世代藝術人才的重要平台。本屆獲獎作品主題兼具時代意象與人文思維，呈現藝術家對生活的觀察與文化的再詮釋。

廣告 廣告

「2025新北市美展」今在新北市藝文中心舉行頒獎典禮，副市長朱惕之頒發「一般組」及「青春組」獎項。（圖／新北市文化局）

「2025新北市美展」今在新北市藝文中心舉行頒獎典禮，副市長朱惕之頒發「一般組」及「青春組」獎項。（圖／新北市文化局）

文化局指出，今年邁入第37屆，徵件「一般組」水墨、書法、膠彩、篆刻及立體創作等五大類別，以及「青春組」水墨和書法二類，共計579件作品參賽，最終評選出74件得獎作品，展現新北藝術創作的多元風貌與旺盛能量。

今年新北市美展以「傳統與創新的交融」為核心，首度導入「QR Code語音導覽」與e筆App」互動體驗區，結合科技與藝術，讓觀眾更明確理解創作者的創作理念，並以活潑有趣的方式認識藝術之美。

觀眾可掃描作品旁的QR Code聆聽各類創作前三名得獎作品解說，並於現場體驗由書法大師張炳煌與淡江大學共同研發的「e筆App」，進行即時書法創作，還能將作品保存至手機中，感受傳統書藝的數位化魅力。

更多中時新聞網報導

NBA》浪費22分領先 雷霆遭拓荒者逆轉

小杰閃兵後遺症 實境節目鏡頭全刪

〈雙人枕頭〉張錦華辭世 龍千玉奔靈堂送別