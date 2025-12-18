新北市美術館啟動「2026 新美藝廊」徵件 即日起開放線上申請

新北市美術館為持續深化與在地文化的交流互動、推動藝術創作的多元發展，並激發創作者在公共場域中的實驗能量，於今年十二月十六日正式啟動「二０二六新美藝廊」徵件計畫。即日起至二０二六年二月二十七日止全面開放線上申請，歡迎藝術及文化工作者踴躍投件。

「二０二六新美藝廊」徵件秉持立基在地、不限媒材與形式的原則，凡設籍新北市，或於新北市工作、就學或居住一年以上之藝術創作者，均可提出申請。同時，此次徵件亦特別鼓勵具備「在地資源共製」、「社區連結」或「多元族群推廣」元素之展演提案，創作者可透過跨領域協作、地方議題關注、文化網絡建立等方式，回應新北市多元而豐富的社會面貌。申請對象之國籍、年齡不拘，惟個人申請者須具備中華民國國籍或有效居留證；若為團體申請，至少須有半數成員為中華民國國民。

新美藝廊自啟用以來，持續以「公共場域中的藝術實踐」為方向，藉由年度徵件邀請創作者回應新北在地文化底蘊、多元族群組成與社區連動方式的可能性。透過展覽、交流及教育推廣活動，讓藝術走進市民生活、深化文化認同，也展現當代藝術在城市中的活力與廣度。

此次徵件採初審與複審兩階段評選方式，評審小組將從提案之創新性、與新北在地議題或社群的連結度、內容敘述與計畫執行的完整性、展覽實踐之可行性等面向進行審查，預計遴選最多四組展演提案，並視審查結果增列備取。獲選展覽預計於二０二六年下半年於新北市美術館展出，展期約十一週，包含進撤場時間。

入選者將獲得最高新臺幣十五萬元之展演支持，可用於創作、佈卸展、運輸與和保險等相關支出。美術館亦將提供展場燈光支援、文宣設計與印製，以及展覽攝影等協助，以確保展覽呈現及行政支持更為完善。為鼓勵更多創作者參與，並確保資源分配公平性，本次徵件每人（或每團體）限提交一件提案。