新北市美術館4A計畫空間推出「如果這都不算 AI，我有什麼好 BI？」

展覽開幕剪綵儀式。（圖:新北市美術館提供）

▲展覽開幕剪綵儀式。（圖:新北市美術館提供）

新北市美術館十七日表示，自創館以來，積極推動當代藝術的跨域創作與交流，回應公共參與及社會感知的議題。特別設立４Ａ展間作為計畫空間，支持研究性、實驗性與合作性的創作，深化藝術實驗與全民藝術推廣的連結。

在此背景下，新美館於二０二六年推出首檔展覽「如果這都不算ＡＩ，我有什麼好ＢＩ？」，由藝術團體「其實你不懂我的心」共同創作。展名改編自流行歌詞，透過語言的錯位與諧音，探討感知與經驗的誤讀。

廣告 廣告

展名中的「ＡＩ」指人工智慧，與中文的「愛」相連；「ＢＩ」則反問智慧與感受的另一種可能性，並呼應臺語「悲哀」的語音聯想，為展覽增添幽默的語調。藝術家透過冷笑話般的語言遊戲，使詞彙意義不斷滑動，引導觀眾從不同角度建立理解。

展覽內容以臺灣北海岸與日本北海道為出發點，藝術家實地走訪，對照個人記憶與集體經驗，探討影像與觀光文化如何影響對「地方」的認知。作品結合家庭影像、街頭訪談與環境聲響，呈現私人經驗為公共記憶的轉化。同時，藝術家利用社群媒體中的商品影像，反思觀光產業的複製與消費機制，並拆解打卡景點與觀者的情感連結。

該展不試圖為人工智慧或科技下定義，而是透過日常經驗提示感知的建構與誤認。四位藝術家以口語對話回應科技、觀光與藝術等當代議題，討論人與技術、影像與記憶間的關係，邀請觀眾在觀看中生成自身的理解。

作為新北市美術館４Ａ計畫空間的重要展出之一，展覽展現以跨域為方法、公共性為核心的策展實踐，支持藝術家的共創與實驗形式，讓藝術成為理解當代社會與科技的重要媒介，拓展全民藝術推廣的可能性。