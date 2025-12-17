新北市義消總隊防宣大隊成立26週年 侯友宜感謝保障市民生命安全

▲新北市義消總隊防宣大隊走進校園、深入社區，把防火、防災的觀念帶進市民生活。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北市政府今（17）日舉行「新北市義消總隊防火宣導大隊26週年誌慶暨萬金石防宣分隊成軍典禮」，新北市長侯友宜出席主持授旗儀式，感謝防宣夥伴及消防同仁共同努力，讓新北市近5年火災件數下降超過20%，住警器成功預警案例達770件，保障更多市民朋友的生命安全。

侯友宜說，防宣大隊已經成立26年，從早期的婦宣隊轉型並逐步擴大規模，現在有1個大隊、5個中隊，今天又正式成立了萬金石分隊，非常不容易。防宣夥伴們用熱情的態度奉獻社會，投入心力並享受其中，久而久之也讓自己更年輕快樂，市府也會繼續與防宣夥伴攜手推廣防災教育，打造更加安全的生活環境。

消防局表示，新北市義消總隊防火宣導大隊自民國88年成立至今已26年，始終站在防災的第一線，貫徹「防患未然」的理念，走進校園、深入社區、走訪家庭，把防火、防災的觀念帶進市民生活，執行各項宣導活動已經超過4萬場次、完成居家訪視超過23萬戶。消防局指出，萬金石地區幅員廣闊、災害型態多元，隨著「萬金石防宣分隊」的成立，可以更快速將防火、防災知識，送到北海岸的每一個角落。