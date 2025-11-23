新北市耶誕城萬民同樂 市警局「五大智控」確保出行安全
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導
新北歡樂耶誕城已熱鬧開城，為維護活動期間人車流安全與交通順暢，新北市警局整合各項智慧交通科技，透過跨局處合作與即時監控，打造科技化交通指揮系統，守護數以萬計的遊客安全出行。
新北市警局運用「整合智慧交通系統」，串聯市府各局處監錄影像，結合雲端監控、空拍機即時影像及中華電信手機人潮信令數據，掌握耶誕城主會場及周邊交通狀況；當偵測到壅塞或異常情形時，系統可即時派遣鄰近警力，依交通事件類型採取差異化疏導策略，並啟動「快速到位機制」，迅速化解交通瓶頸。
此外，警方與市府交通局交控中心密切合作，針對縣民大道、文化路、中山路、新站路、新府路等主要路口，透過智慧號誌即時調整時制與號誌連鎖，動態分析流量、減少壅塞。
同時強化市民廣場周邊人車流觀測，於縣民大道與中山路、新府路口等四處設有人行專用時相，並依人潮變化即時微調號誌秒數，確保行人與車輛動線安全順暢。
為避免停車場飽和造成回堵，新北市警局與交通局停車營運科橫向協調，整合即時停車資訊，並與周邊停車場業者成立專案群組，隨時掌握特專三、大遠百、市民廣場、板橋車站及麗寶百貨等重點停車場使用情況；當周邊停車場滿場時，將於主要路口設置移動式告示牌或手持標示，提醒民眾改道並遵從現場員警、義交指揮，減少違停與交通延滯。
而警方同時與觀光旅遊局協作，運用人潮信令資料分析民眾進出動線，分階段啟動人流分流與導引機制，必要時進行路線分流。板橋車站及捷運站內增派捷運警力，運用哨音、擴音器及指示牌引導人潮，防範滯留與推擠情形，確保民眾安全進出活動場域。
同時，新北市警局也透過高科技設備與專業團隊協同運作，展現智慧警政的實戰應用，市府團隊將持續優化各項交通管理與安全維護措施，從每一個細節確保民眾平安出行，讓市民與遊客都能安心暢遊，歡度繽紛耶誕佳節。
照片來源：新北市警局提供
