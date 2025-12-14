新北市舉辦兒少心理健康講座 聚焦3C時代青少年數位心理

新北市衛生局長陳潤秋活動開場致詞。(新北市衛生局提供)

新北市兒少心理健康講座活動獲得民眾熱烈迴響，座無虛席。(新北市衛生局提供)

記者黃秋儒／新北報導

由新北市衛生局主辦的「新北市兒少心理健康講座交流：解鎖青少年的數位心理密碼·網路心時代」，今（14）日於新北市政府507會議室圓滿落幕。活動現場吸引教育現場工作者、家長、心理專業人員及眾多關心兒少議題的讀者參與，共同關注3C時代下兒少心理健康所面臨的新挑戰。

新北市衛生局局長陳潤秋開場致詞時表示，新北市近年透過互動式論壇、情緒測量工具、心理衛教活動等多元行動，強化市民的心理韌性。今年10月，更以「減壓心生活」系列活動響應世界心理健康日，期望提供市民面對日常壓力的自我調適方式。

新北市衛生局長陳潤秋（右五）、新北市衛生局副局長馬景野（右四）、國立臺灣大學教授張書森（右三）、諮商心理師許妮婷（右二）及臨床心理師陳品皓（右一）等與會嘉賓合照。(新北市衛生局提供)

新北市衛生局指出，本次講座交流規劃三場專題演講，首場由國立臺灣大學公共衛生學院健康行為與社區科學研究所張書森教授分享《#chatsafe：引導年輕人在網路上安全談論自傷與自殺的指南》。張教授指出，青少年多半不熟悉如何安全談論自傷、自殺的話題，而#chatsafe能協助網路上更適切地表達情緒與求助。他強調，網路並非風險來源，關鍵在於如何被使用與指引。

第二場由陳品皓臨床心理師以「3C時代的親職教養與溝通」為題分享在實務上的經驗與建議。許多青少年面臨情緒困擾時會向網路或生成式AI傾訴，陳心理師建議家長調整溝通視角，從理解情緒與支持自我認同出發，協助孩子在虛實世界中找到平衡。

最後一場由身為家長的許妮婷諮商心理師分享親子互動中的3C衝突與陪伴策略。許心理師提到，親子衝突多源於3C使用的期待落差。她以「成為孩子的北極星」為核心，提醒家長在尊重隱私、適度設限的前提下，以信任與陪伴取代過度要求，更能促進健康的親子關係。

衛生局提到，活動最後邀請新北市衛生局馬景野副局長與三位講者進行對談，從網路使用、情緒表達到親子溝通，探討建構兒少心理支持網絡的重要性，以開放、同理的觀念協助青少年面對複雜的數位挑戰。

新北市衛生局表示，將持續推動心理健康友善政策，打造讓兒少安心求助、健康成長的心理韌性健康城市。更多活動及心理健康相關資訊，可關注新北市衛生局官方FB「新北衛什麼」，或至新北市社區心理衛生中心官網查詢，民眾如有相關問題亦可洽詢心衛中心諮詢專線(02)2257-2623。