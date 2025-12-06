中央社

新北市苗栗同鄉會會員大會 賴總統出席 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

總統賴清德（中）6日在新北市出席「新北市苗栗同鄉會第16屆第1次會員大會」，並向與會者握手致意。

中央社記者張新偉攝 114年12月6日

