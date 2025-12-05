新北市萬里區崁脚里邁入高齡服務新時代 社區照顧關懷據點揭牌啟用

（萬里區公所提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市萬里區崁脚里辦公處今(5)日為新成立之社區照顧關懷據點舉行揭牌活動，活動由萬里區長黃雱勉主持，並邀請新北市社會局、民政局、當地民意代表、民間企業及志工們共同見證，本來就是銀髮俱樂部的崁脚里辦公處，又為關懷長者服務立下新的里程碑。

萬里區公所指出，崁脚里老年人口比為48.5%，屬超高齡的人口結構，因地處山區交通不便、住家分散，且山區雨季較長，長輩出門參與活動不易，為提供長者更完善的服務，崁脚里郭清標里長與社區發展協會吳光耀理事長二人，晴天時接送志工至活動中心準備美味佳餚，再接送交通不便之長輩前往用餐；雨天時則至長輩家中提供送餐服務，讓長輩們在陰雨綿綿的冬日也能夠在家裡接收到溫暖。

（萬里區公所提供）

萬里區公局提到，據點將結合在地企業力量及社會資源，例如三昌實業有限公司、金鍛工業股份有限公司提供加菜金；那米哥莊園提供自己種植的杏鮑菇，讓據點可以添購更豐富的食材，提供更營養的餐食，此外，亮山川休閒農場、淡水第一信用合作社萬里分社、金山地區農會也提供據點非常多的物資及資源，透過這些愛心企業，讓據點可以充分運用、永續發展。

萬里區長黃雱勉表示，萬里區目前共有9個社區照顧關懷據點，此據為第一個由里辦公處辦理。感謝郭清標里長平時總是任勞任怨的服務里民，亦配合公所訪視高風險個案及弱勢家庭，為本區社會安全網扮演重要角色。亦感謝吳光耀理事長、社區志工及在地企業的無私奉獻，據點始能促成，期望未來能夠有更多的民間單位、社區發展協會、里辦公處與公所合作，照顧更多的弱勢民眾，為偏遠地區帶來更多的溫暖、關懷與希望，實現「讓愛延續」的目標。