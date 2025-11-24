新北市蒜香藤3景點 紫色花瀑秘境、最佳賞花期、交通資訊一次看！

準備迎接這波「紫色震撼」了嗎？時序入秋，全台各地正上演一場如爆炸般盛開的紫色花潮，主角正是唯美壯觀的蒜香藤！新北市景觀處特別精選三大私房賞花秘境，包括泰山區楓樹河濱公園、鶯歌區永吉公園，以及三重區二二八和平公園。這三個地方的蒜香藤正迎來短暫的花期高峰，把握稍縱即逝的最佳賞花期7至10天，漫步在夢幻的花瀑廊道下，感受這場浪漫紫爆的視覺饗宴！

（★小提醒：因花期易受天候不可抗力因素影響，敬請把握賞花期前往！）

關於蒜香藤小知識

蒜香藤又名紫鈴藤、張氏紫葳，為紫葳科常綠藤狀灌木；原產南美洲，性喜高溫，全日照的環境最佳，花、葉在搓揉之後，有大蒜的氣味，因此得名。蒜香藤小花呈冠筒狀，像是一顆一顆的小鈴鐺，花色隨著時間推移而變色，剛開時花為粉紫色，幾天後慢慢轉為粉紅色，最後變成白色而掉落。蒜香藤枝葉疏密有致，花多色艷，可盆栽，地栽、也可作為美化籬笆、圍牆或涼亭、棚架的用途。

1. 泰山楓樹河濱公園

泰山楓樹河濱公園有座長達近200公尺的紫色長廊，隱身於楓樹里河堤邊，這其實是條由里長及志工悉心照料的蒜香藤廊道。花開時節一串串密集的花穗從枝頭垂掛而下，氣勢磅礡，宛如懸掛在綠色植被上的紫色瀑布。無論是近距離拍攝花串細節，或是登上堤防制高點俯瞰整片花牆，都能捕捉到令人屏息的畫面。

◆交通資訊：

捷運新莊線丹鳳站，轉乘公車637至明志和平路口站下車

捷運環狀線幸福站，轉乘公車508、637、638至明志和平路口站下車

機場捷運泰山貴和站，轉乘公車至明志和平路口站下車

泰山楓樹河濱公園有座長達近200公尺的紫色長廊（圖片來源：新北市政府綠美化環境景觀處）

2. 鶯歌永吉公園

鶯歌永吉公園親子同樂的花下鞦韆，也是浪漫賞花點之一。沿著步道走至籃球場，邊坡上盛開的蒜香藤便會映入眼簾，來到這裡可以在花棚下休憩，一邊欣賞紫花美景，一邊讓孩子在三座雙層迴旋溜滑梯、沙坑和盪鞦韆等設施中盡情玩耍，是假日親子野餐踏青的最佳選擇。

◆交通資訊：

大眾運輸：鶯歌火車站搭公車981、265至永吉公園站下車，步行3分鐘

自行開車：北二高於三鶯交流道下，往鶯歌方向直行，過三鶯大橋後抵達

鶯歌永吉公園也是浪漫賞蒜香藤景點之一 (目前正含苞待放，圖為資料照片)（圖片來源：新北市政府綠美化環境景觀處）

3. 三重二二八和平公園

三重區的二二八和平公園，被譽為都會中難得一見的綠色瑰寶。園區內最引人注目的，是設有音樂台與大草皮的寬闊多功能廣場。公園以忠孝路一段為界，巧妙地劃分出兩座各具特色的遊戲場：一側是充滿趣味的積木主題遊具組，另一側則是融入自然的原野風格設計，滿足不同年齡層孩子的需求。每逢蒜香藤盛開時節，浪漫的紫色花瀑沿著屋簷優雅垂落，將整座公園渲染成一片柔美而夢幻的氛圍。

◆交通資訊：

大眾運輸：

-捷運淡水線台北車站，搭公車39到永德里站下車，過馬路延著後竹圍街直走即可到達

-捷運蘆洲線三重國小站，過馬路到對面，延著安興街走，在正義北路上搭乘公車39、264、221至永德里站下車，過馬路延著後竹圍街直走即可到達

自行開車：高速公路自三重交流道下，過三和路之後，下一個路口右轉忠孝路

三重二二八和平公園浪漫的紫色花瀑沿著屋簷優雅垂落（圖片來源：新北市政府綠美化環境景觀處）

資料來源：新北市政府綠美化環境景觀處

資料整理：Vinge

