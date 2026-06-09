政治中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導

連任兩屆的國民黨新北市議員江怡臻，今（9）日突然宣布放棄三連霸！但對於未來動向，江怡臻說的模糊，只說未來有其他生涯規劃，也獲得了主席鄭麗文、新北市長候選人李四川的支持。外界就猜，江怡臻可能加入李四川競選團隊，擔任發言人，未來順勢進入小內閣外，或是提前替2028立委選戰布局。

新北市議員（國）江怡臻：「其實議員連任對我來說，是相對輕鬆的，不參選反而是更為艱難一件事情，所以基本上是很多的因素考量下，決定說那今年就先不參選了。」

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連任2屆，被視為藍營新生代戰將的國民黨新北市議員江怡臻，投下震撼彈，宣布2026不選了！放棄三連霸目標。臉書上傳長文，說是經過長時間的沉澱與深思，基於生涯規劃，才決定不選，點名感謝前總統馬英九、新北市長侯友宜與前主席朱立倫栽培。

新北市藍營議員江怡臻不選了！ 直播透露心聲：手還在抖

新北市藍營議員江怡臻不選了！ 直播透露心聲：手還在抖。（圖／民視新聞）新北市議員（國）江怡臻：「已經寫好一陣子了，剛剛按下去發布的時候，我手都還在抖，自己的期許就是，不要只是都只停留在某一個職位太久，川伯是非常支持而且尊重我的決定。」

對於未來動向，江怡臻沒把話說死，透露跟主席鄭麗文、還有李四川談退選，兩人驚訝後都表達支持。事實上，這回土樹三鶯議員選戰，10席變9席，再加上新人輩出，要連任的確辛苦。2018年，江怡臻首次參選拿到4萬2千多張，但2022年票數直接砍半！外界也猜，江怡臻除了是提前布局2028立委，也可能先加入李四川團隊，要是勝選再進小內閣。。江怡臻的姑姑，前立委江惠貞也說，希望發揮成全之美，讓選戰變得相對單純。

新北市藍營議員江怡臻不選了！ 直播透露心聲：手還在抖

新北市藍營議員江怡臻不選了！ 直播透露心聲：手還在抖。（圖／民視新聞）新北市議員（民）山田摩衣：「聽到非常多的這個說法，說李四川先生的團隊，的確出了蠻多的狀況，所以才要讓一位年輕的議員，要放棄連任這件事情，來去團隊裡面幫忙，或許才可以幫忙到李四川的團隊。」

可以確定的是，江怡臻放棄連任，勢必牽動地方選情！

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