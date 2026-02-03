即時中心／温芸萱報導

2026年新北市長選舉國民黨遲遲未拍板人選，黨內2位潛在人選，台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然更被傳出有嫌隙。對此，資深媒體人陳東豪爆料，藍營內部疑似有內鬼，讓李四川陷入尷尬處境，想修理他。

2026年新北市長選戰逐步升溫，各政黨布局也日益明朗。民進黨方面，已正式拍板由現任立委蘇巧慧披掛上陣，率先確立人選；而在野陣營中，民眾黨主席黃國昌已表態參選，並在新莊成立競選總部，但國民黨人選卻遲遲未定，引發政壇關注。

目前藍營傳出兩位潛在人選，分別是台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然，原本外界盛傳雙方將於1月底會面溝通，試圖整合共識，但至今未見實質進展，也讓外界猜測2人是否有嫌隙？

對此，資深媒體人陳東豪昨日於政論節目中分析指出，國民黨眼前的關鍵並不只是人選協調，而是如何處理整體在野態勢。他認為，藍營內部當前有兩大難題，其一是能否爭取新北市長侯友宜表態支持，其二則是如何面對黃國昌帶來的衝擊，其中後者的重要性甚至更高。

陳東豪認為，黃國昌在新北市約有一成五的支持度，未必足以勝選，但卻可能成為影響藍營勝負的關鍵變數，能使李四川當選不了。他指出，在野若無法整合，只要形成分裂局面，對國民黨而言風險極高；反之，若藍白能夠協調出單一人選，選戰反而單純許多。

此外，他也提到，若要說服民眾黨方面退讓，勢必得透過政治協商，且交換條件恐怕遠非外界想像的那樣簡單，無論是地方布局或政治資源分配，恐怕都得付出相當代價。陳東豪更形容，在目前態勢下，國民黨某種程度上要「看柯文哲與黃國昌的臉色」。

至於外傳李四川與劉和然原訂昨晚見面一事，李四川本人卻表示並不知情，陳東豪對此提出質疑，認為若連當事人都不清楚行程安排，背後動機耐人尋味，不排除國民黨內有內鬼，想修理李四川，讓他難堪。





原文出處：快新聞／新北市藍營「劉李之爭」遲遲未分勝負！陳東豪爆：有內鬼想修理李四川

