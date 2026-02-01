新北市藍營「母雞」太慢現身？ 趙少康：不能拖過舊曆年

趙少康表示，國民黨新北市長人選大概舊曆年前會決定，應該不會太慢。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕民眾黨主席黃國昌今天成立新北市長競選總部，未放棄藍白合，前黨主席柯文哲、國民黨「戰鬥藍」領袖趙少康等藍白人士到場相挺，面對國民黨新北市長人選遲遲未定，是否太慢？趙少康說，國民黨大概舊曆年前會決定人選，應該不會太慢，「不能再拖過舊曆年」；黃國昌則說，尊重國民黨的黨內民主程序。

趙少康、黃國昌今天先後受訪，對於國民黨新北市長的人選時程是否太慢？趙少康表示，前2天訪問國民黨主席鄭麗文，她也說國民黨新北市長人選舊曆年之前要決定，這角度應該不會太慢，而且「小雞」市議員候選人可以跟著市長拜票，而民進黨新北市長參選人蘇巧慧已經準備好了啦，他強調「事不宜遲、不能再拖過舊曆年」。

趙少康也指出，藍白將來一定要合作，「國民黨大概舊曆年前會決定人選，3月時可能跟民眾黨協商，那時再決定到底是誰，不管是李四川還是黃國昌，總是要選最能贏對手的出來，新北非常重要，是台灣最大的直轄市，對藍、白來講，新北一定要贏，黃國昌在這2個月把民意、選票衝高，「我想都是好事」。

黃國昌表示，國民黨的黨內民主程序，對他來講就是尊重，尊重其他黨的黨內民主程序，是他向來一貫的態度跟基本立場，他強調，先前跟鄭麗文見面的時候說過，民眾黨有最大的誠意跟善意，用最好的方式，推舉出最強的團隊，請大家拭目以待，「我們一定說到做到」，他也說，民眾黨跟國民黨接下來的合作，他其實跟大眾報告過非常多次，包括邁向2026年共同的願景跟要實踐的政策是什麼，希望有正式的政黨合作協議，開大門走大路，不管未來誰當選，不管未來在哪個城市有共通的基本政策都全力推動。

黃國昌說完也把麥克風遞給柯文哲，柯文哲簡短表示「今天是黃國昌競總開幕的日子，今天我都不講壞話。」引起現場小草熱烈鼓掌。

黃國昌新北市長競選總部今天正式開幕，國民黨「戰鬥藍」領袖趙少康到場力挺。(記者王藝菘攝)

