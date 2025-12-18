新北市藍白合不合？劉和然分析「農曆過年是關鍵時間點」 侯友宜低調回：現階段好好拚市政

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

新北市副市長劉和然昨日接受節目專訪時指出，農曆過年對於2026選舉是一個關鍵時間點；針對「藍白合」如何決定人選，劉和然則說，他會尊重黨的安排。新北市長侯友宜今（18）日受訪時強調，現階段就是好好努力拚市政，尊重黨的機制。

新北市長侯友宜今（18）日受訪時低調回應，現階段就是好好努力拚市政，尊重黨的機制。（圖／取自劉和然臉書）

劉和然昨日於《中午來開匯》節目中表示，藍白最重要的就是團結，且藍營歷任3位縣市長執政，成績均受到許多市民認同，因此要持續團結、打2026、持續執政；而縣市長選舉是2028前哨戰，藍白主席會有智慧，無論是全國綜合盤算，還是單一縣市盤點都會思考。

對於藍白合、如何推出縣市長候選人，劉和然說，國民黨並非每個區域或縣市，都要跟民眾黨調整與協調，他舉例新竹市長高虹安將復職，也代表新竹藍白合已定，而這就代表一個機制。他補充，高虹安代表藍白競選連任，應無懸念。

對於藍白究竟將以何種機制決定人選，劉和然表示，黨內應該會找相關人來談，屆時無論是徵召、協調、民調機制，以及民調公布後的政見說明會；此外，民調是對黨員還是非黨員、要不要加權，「一定有很多模式在，我尊重黨的安排」。

