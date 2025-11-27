新北市藍白合或三腳督？吳子嘉：李四川還是會當選

2026年新北市長選戰備受矚目，民眾黨主席黃國昌已表態參選，民進黨則在26日的中執會中通過徵召立委蘇巧慧出戰，國民黨籍的台北市副市長李四川也鬆口表示，將於農曆年前正式宣布參選意圖。針對這場可能形成「三腳督」局面的選戰，資深媒體人吳子嘉在網路直播節目中大膽預測，即使三方競爭，李四川仍有極大機會當選。

台北市副市長李四川。（圖／中天新聞）

吳子嘉分析，新北市長選戰的關鍵在於國民黨多年執政所建立的深厚基礎。他指出，新北市已被國民黨掌控長達20年，地方樁腳紮根深厚，民進黨的蘇巧慧雖具知名度，但相較之下仍顯弱勢。吳子嘉認為，即便黃國昌加入選戰，採取「以戰逼和」策略，最終仍不會對李四川構成威脅。

民進黨立委蘇巧慧。（圖／中天新聞）

此外，吳子嘉表示，黃國昌的參選可能更著眼於與國民黨的交換合作。他認為，民眾黨的策略是通過提出多位候選人，迫使國民黨禮讓部分席次，藉此展現民眾黨作為「關鍵少數」的影響力。然而，若黃國昌選擇硬幹到底，對李四川的選情影響仍有限。吳子嘉強調，李四川背後有國民黨的強大支持，雙北聯選更能進一步鞏固藍營的氣勢。

資深媒體人吳子嘉。（圖／中天新聞）

吳子嘉特別提到，雙北聯手的效應將進一步壓制民進黨。他指出，台北市長蔣萬安與李四川若搭檔出戰，將形成強勢組合，不僅新北市長選戰穩操勝券，甚至連台北市的選情也將受到正面影響。吳子嘉認為，民進黨在雙北的布局面臨嚴峻挑戰，尤其在台北市，民進黨可能無法推出具競爭力的候選人。

針對藍白合作的可能性，吳子嘉提出兩種情境：其一，民眾黨提出多名候選人，國民黨在部分選區禮讓；其二，民眾黨以「成事不足、敗事有餘」的策略，強調其在選舉中的關鍵影響力。他認為，民眾黨的目標並非在席次上取得壓倒性優勢，而是透過策略性操作，重新鞏固其政治地位。

新北市長選戰的局勢尚未明朗，但吳子嘉的分析無疑為這場選戰增添更多討論空間。隨著時間推進，各方勢力的動向將成為外界關注的焦點。

