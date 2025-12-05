新北市衛生局攜手撼動H.D.A拍攝反毒短影音，以特技演繹青少年的抉擇

新北市衛生局今年特別邀請知名特技表演團體「撼動 H.D.A」參與反毒教育宣導短影音拍攝，「撼動H.D.A」長期在全台國高中巡迴演出，擅長以幽默、親近的風格傳遞拒毒、反霸凌與反詐騙等觀念，深受師生喜愛。此次與新北市衛生局合作拍攝短影音，團隊將表演特色濃縮於鏡頭之內，透過俐落的動作呈現、戲劇性的橋段安排與清晰明確的情境轉折，使反毒宣導以生動、具體的方式融入故事情節，讓青少年在觀看的過程中更容易產生共鳴，並留下深刻印象。

本次合作影片以撼動 H.D.A 擅長的肢體表演語言搭配張力十足的劇情設計，呈現青少年在面對誘惑時的心理拉扯與關鍵抉擇。透過層次豐富的情緒演繹與具象化的動作呈現，引導觀眾以更直觀、更具畫面性的方式理解毒品危害，並強調保持清醒判斷、堅定拒絕誘惑的重要性，期望以真實可感的故事力量，協助青少年建立正向價值，勇敢說「不」。

影片故事以青少年特技演員小安為主角，透過「疊椅子」象徵他一步步累積的努力與目標。就在他逐漸站上更高舞台之際，一團彩色氣體化為誘惑逼近試圖動搖他的步伐，小安一度受到動搖，但隨即意識到看似輕易的選擇背後隱藏的風險，回想起一路支持他的家人與朋友，讓他重新找回理性與判斷。最終，他揮別誘惑，堅持腳踏實地，再次回到舞台完成高空疊椅。結尾他向鏡頭比出堅定的「不」手勢，鼓勵青少年在面對誘惑時保持清醒、做出正確選擇。

新北市衛生局表示，此次短影音特別結合「撼動H.D.A」多年巡迴表演經驗，將特技、戲劇融入反毒宣導，使教育內容更生動、引人入勝。透過觀賞故事、理解角色面對誘惑的掙扎與抉擇，青少年能更清楚認知毒品的危險性，並體會持續努力、正向發展的重要價值。

此外，衛生局也提醒，毒品可能偽裝成各式物品或誘惑，青少年面對不明來源的物品或訊息時，務必保持警覺，勇敢說不。如發現身邊親友可能接觸毒品，或需要諮詢協助，可撥打毒品危害防制中心諮詢專線 0800-770-885，一同遠離毒品危害，營造安全健康的生活環境。

影片連結：https://youtube.com/shorts/axSgQYdNOlA?si=OrXX-zWuTT4KAUVG

