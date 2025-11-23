新北市表揚嬰幼兒照顧人員及托嬰機構

新北市長侯友宜表揚二百五十五位托育人員及一百七十七家托嬰機構感謝愛與專業照顧。（記者蘇春瑛攝）

▲新北市長侯友宜表揚二百五十五位托育人員及一百七十七家托嬰機構感謝愛與專業照顧。（記者蘇春瑛攝）

新北市政府今（廿三）日舉辦「嬰幼兒照顧人員及托嬰機構表揚大會」，市長侯友宜出席表揚得獎人員及單位，共計有二百五十五位居家托育人員、托嬰機構專職人員、居家托育服務中心專職人員，以及一百七十七家評鑑優、甲等托嬰機構及親子館等托育服務單位獲獎。

侯友宜表示，此次表揚二百五十五位托育人員及一百七十七家優質托育單位，給予長期投入托育工作的夥伴實質肯定。他強調，在托育人員與單位專業細心的照顧下，新北市的孩子才能獲得最好的照護，也讓雙薪家庭得以安心在職場貢獻。他指出，孩子的照顧工作極具挑戰，家長與長輩的期待需以專業耐心溝通，他深切理解托育人員的辛勞，並誠摯感謝大家的付出。

廣告 廣告

侯友宜說，自擔任副市長起便推動公共托育服務，從第一家汐止忠厚公共托育中心成立至今，已拓展至一百二十七家，居家托育人員也成長至五千四百八十七位，目前家外送托率達四十五％，高於OECD平均三十六％，服務量能居全國之冠。市府將持續提升托育環境，讓新北孩子能在安全、快樂、平安的環境中成長。

社會局補充，今年度共有一百九十三家托嬰機構參與評鑑，透過檢視各項服務內容逐步提升托育品質，期盼藉由公開表揚給予肯定與獎勵，帶動整體托育服務正向發展。