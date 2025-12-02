新北市表揚金志獎志工暨團隊 感謝無私奉獻

記者林普天／新北報導

新北市政府今（2）日表揚第15屆金志獎，共有8個志工團隊、50位志工、56位耆心獎（高齡志工）及5位志工督導獲獎。新北市長侯友宜表示，志工是守候新北市這座404萬人口城市最溫暖的力量，讓社會更祥和；他也鼓勵男性多走來參與志願服務，身體會更健康、更長壽。

侯友宜說，新北市志工團隊有2,223隊，人數超過19萬，每年累積服務時數更突破2,200萬小時，無論在公部門、社區、偏區、醫療院所、學校、風景區，都能看見志工服務的身影。他了解志工的男女比只有3比7，開玩笑說為何女性較長壽，就是因為有出來當志工，鼓勵太太要揪先生走出來，只要走出來就賺到了健康。也可以將對家庭的愛，轉為對這塊土地的愛。

新北市社會局長李美珍表示，獲得績優志工團隊，包含部北醫院、鶯歌陶博館、新北市文史學會、樹林地政所、勞工局、海山高中、新北市輕器械健身舞藝協會和板橋區志願服務協會等團隊。無論個人或團隊，都在各領域展現服務的熱誠，感謝志工夥伴們無私的奉獻與付出。