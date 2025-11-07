新北市表揚18好人好事代表 鄭陳阿園省吃儉用捐勘查車

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市今年度表揚18位好人好事代表，其中汐止區民鄭陳阿園阿嬤，靠著經歷農務、保母、餐飲、清潔工作養大6名子女，且前後照顧10名孫兒，生活忙碌之餘，仍抽空擔任環保志工、省吃儉用發願做愛心，捐贈勘查車、捐米、捐錢、捐物資，堪為表範，市長侯友宜一一頒獎感謝，讚揚獲獎者的愛心付出，讓新北市變得更友善、更美好。

侯友宜表示，新北市能成為一個宜居的城市，正是因為有這些默默付出的英雄，這些好人好事代表，不僅是個人的榮耀，更是新北市共同的驕傲。這些默默耕耘的市民朋友，用實際行動讓社會充滿溫暖。

今年度獲表揚18位好人好事代表，淡水區福德里鄰長王里，出生戰亂時代醫護世家。多年來熱心公益，鄰長生涯中曾經負責6棟大樓的政令宣導工作，發揮專長，深受鄰內居民依賴及信任；新冠疫情期間，面對被隔離的染疫者和獨居長者，她也自告奮勇的關心並自行贈送愛心物資，在鄰里間有活菩薩稱號，成為大家的公益典範。

泰山區民黃道易現職在明志科技大學電機工程系副教授及智慧載具研發中心副主任，長年專注於教學和研究，曾出版《汽車工程概論》專書且獲「杜拜世界自動駕駛運輸挑戰賽」iAuto自動駕駛卡車獎項，受邀擔任市政府火災鑑定會委員，參與火災鑑定案件，包括首件在台64線上發生的電動汽車火災案、三芝區電動巴士火災案且與消防局合作舉辦專業研討會，透過產官學三方合作，提升社會公共安全，獲得各界肯定。

18位好人好事代表，分別為鄭陳阿園、王里、黃麗穎、莊平海、陳雪嬌、周寶玉、林季臻、張經宜、陳鳳釐、黃熖銅、楊麗芬、顏志鵬、黃道易、吳柏震、郭議罄、李長昇、邱建安、黃麗伃。

新北市長侯友宜(前排中)表揚18位好人好事代表獎項。(記者翁聿煌攝)

明志科技大學電機工程系副教授黃道易，獲頒新北市好人好事獎。(記者翁聿煌攝)

新北市淡水區福德里鄰長王里熱心公益，獲頒好人好事獎。(記者翁聿煌攝)

