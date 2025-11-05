新北市見今年首例本土登革熱病例 感染源待釐清

疾病管制署昨（五）日公布新北市新增首例本土登革熱病例，為居住新北市汐止區六十多歲女性，個案潛伏期無國內外旅遊史，主要活動地點為住家，研判為本土病例，感染源待釐清。

個案於十月下旬出現頭暈及全身輕微痠痛等症狀，隔日出現發燒且肌肉痠痛等症狀至診所就醫，五日後因症狀未緩解再次就醫，經通報採檢送驗後確診登革熱，檢出登革病毒第一型。個案目前於家中休養，同住接觸者目前皆無症狀。衛生單位已針對個案居住地周邊進行緊急防治工作及病媒蚊密度調查加強孳生源清除及衛教宣導，呼籲民眾落實防蚊措施並配合相關防治工作，防範疫情擴散。

疾管署說明，國內本土疫情趨緩，桃園市第二型登革熱群聚已於十一月四日監測期滿，高雄市第二型登革熱個案、臺南市第三型登革熱群聚近期無新增，分別將監測至十一月七日和十一月二十四日，但型別均與新北市個案不同，與上述本土疫情無關聯。

依據疾管署統計，今年截至十一月四日累計二十六例本土登革熱確定病例，分別居住於高雄市（十三例）、桃園市（七例）、臺南市（三例）、宜蘭縣、臺北市及新北市（各一例），無重症及死亡病例；另累計二二一例境外移入病例，為近六年同期第三高（二○二○年至二○二四年介於十一至二三八例），八十九%自東南亞國家移入，以印尼五十九例最多，其次為越南五十六例、菲律賓二十九例、泰國二十三例。全球登革熱疫情持續，今年迄今累計四四三萬餘例病例及三千餘例死亡，病例主要分布於美洲，以巴西、墨西哥及哥倫比亞等國病例數為多；亞洲鄰近國家越南、孟加拉、馬來西亞及中國近期疫情上升，另越南、孟加拉及柬埔寨等國今年病例數高於去年同期。