「新北市說唱保存者」陳寶貴辭世 享壽86歲

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市政府認定傳統表演藝術「說唱」保存者陳寶貴於昨〈24〉日與世長辭，享壽86歲。文化局除深表哀悼之外，表示雖然藝師辭世，但她所代表的藝術精神將永存於世，該局將秉持理念，持續推動傳統表演藝術的保存與傳承。

文化局長張䕒育表示，陳寶貴藝師畢生奉獻於說唱唸歌，即使到晚年仍展現出對傳承教學的熱忱與意願，為臺灣說唱藝術所奠定的深厚基石，其無私奉獻的精神，堪為後輩楷模。作為臺灣說唱唸歌藝術的重要代表人物，其畢生對說唱技藝的堅持與奉獻，是傳統文化資產的珍貴典範。

她說，陳寶貴自幼習藝，擅長南管及歌仔戲，咬字吐音，韻味十足，兼具動人的編劇敘事能力，憑藉紮實的功底與博聞強記，能即興表演上百齣敘事型歌謠，並可一人分飾多角，與已故新北市說唱保存者陳美珠藝師多年搭檔合作演出，早年在地方有線電視臺搭擋演出〈錦裙玉玲瓏〉劇碼聞名，在廣播年代廣受歡迎，是臺灣唸歌發展重要推手之一。

《圖說》陳寶貴傳習授課，，即使到晚年仍展現出對傳承教學的熱忱與意願。〈文化局提供〉

陳寶貴於民國 105 年，經臺北縣政府（現新北市政府）認定為傳統表演藝術說唱保存者，奠定其在文化資產上的重要地位。為完整紀錄與傳承藝師的藝術成就，新北市政府文化局持續投入資源進行保存工作，其中於106年補助出版《臺灣唸歌雙嬌陳美珠、陳寶貴》專書，並在110年出版《路遙知馬力—臺灣唸歌：陳美珠、陳寶貴說唱藝術》。

此外，為確保珍貴技藝得以傳承推廣，本局於109至110年辦理「新北市傳統表演藝術藝師群像錄製」、112年辦理「陳寶貴藝師說唱傳習計畫」，以及113至114年辦理「說唱保存者陳寶貴保存紀錄暨推廣傳習計畫」。這些工作為藝師留下了口述歷史和教學紀錄，115年預計辦理「說唱保存者陳寶貴《林投姊》專書出版計畫」，透過專書出版推廣，將藝師的精采說唱藝術永續典藏。