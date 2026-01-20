新北市警局分局長、大隊長布達交接 朱惕之勉精進治安

記者林富貴／新北報導

新北市政府副市長朱惕之今（20）日主持「新北市政府警察局卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮」，勉勵新任幹部戮力以赴，持續精進治安作為，同時對卸任同仁為新北市治安的付出與貢獻，表達高度肯定。

朱惕之感謝卸任幹部在任內的辛勞與貢獻，期盼未來在其他工作崗位上持續發揮所長，並不忘新北市這個大家庭，同時也恭喜新任分局長及大隊長，並期許帶領警察團隊持續展現捍衛治安的決心，展現專業素養，讓所屬警察同仁可以勇敢面對任何不法的挑戰；當案件發生時，能夠第一時間以正義、勇敢急先鋒的態度，用科技、法治迅速地逮捕嫌犯，展現捍衛治安的決心，維護警察執法尊嚴，使新北市治安更加穩固、堅若磐石。

朱惕之同時期勉各位新任的分局長、大隊長在領導上「要有為有守」，成為警察同仁堅實的後盾，持續以專業與同理心服務市民，秉持「專業、紀律、團隊」的治安理念，全心全力守護市民安全，攜手打造安全宜居的「新北幸福城市」，同時也感謝各界賢達長期以來對警政工作的支持與挹注，為警察同仁加油打氣。

這次人事調整係配合內政部警政署辦理全國重要警職作業，依據人員之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則，調整部分分局長、大隊長職務。其中高階警官異動分別為，原高雄市警局副局長呂世明調任新北市警局副局長；原新店分局長謝龍富及保安科長劉德明調陞新北市警局警政監、原訓練科長高德昌調陞高雄市鹽埕分局長；內部服務地區調整部分，則是新店分局長由原土城分局長陳建龍接任、土城分局長由原瑞芳分局長沈明義接任、瑞芳分局長由新北市警局防治科長高繼鴻接任；板橋分局長由原淡水分局長彭正中接任、淡水分局長由原交通警察大隊長謝明杰接任、交通警察大隊長由公共關係室主任李仁寧接任。

新北市警局分局長、大隊長宣誓就職。(新北市警察局提供)