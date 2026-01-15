新北市警局副局長林新晃、警政監鄭恩然及督察李宇桂榮退 溫馨茶會歡送情

局長致贈禮券予榮退人員 (新北市警局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

新北市警察局副局長林新晃、警政監鄭恩然及督察李宇桂將於明（16）日屆齡退休，為表彰林新晃、鄭恩然及李宇桂多年來對警界付出與貢獻，市警察局特別於今(15)日下午舉辦榮退歡送會。

新北市警局長方仰寧表示，林新晃副局長在高雄服務長達36年，可說是高雄通，並曾任高雄市警局鼓山及前鎮分局長、高雄港務警察總隊長、宜蘭縣警局長、新北市警局主任秘書及高雄市警局副局長等重要職務，有豐富的實務經驗，而且戮力從公、積極任事，無論在刑事偵查、治安維護或是行政管理上皆表現卓越，是難得的警界人才；另鄭恩然警政監一路從基層員警歷練並考上警官，曾於警政署服務長達18年，在中央單位歷練完整，且將警職生涯最後將近10年的時間都奉獻給了新北市，見證了新北警界的創新與傳承，劃下最完美的句點；而李宇桂督察在臺北市服務31年餘，一路從基層警員到擔任警官，警職生涯多擔任督察體系重要職務，並於南投、苗栗及基隆等地擔任過4任分局長，地方歷練豐富，並時常指導及提攜後進，傳承守正不阿的風骨與處事的智慧，是後輩學習的典範。

林新晃、鄭恩然及李宇桂在警察局服務期間，督導單位的工作成果屢獲殊榮，讓各項勤、業務均順利圓滿完成，市警察局也特別蒐集三人工作上的點點滴滴，並剪輯製作紀念影片播放，場面溫馨，方仰寧也代表新北警全體同仁謝謝三人這幾年來對於新北警各項的貢獻與付出。

榮退人員與新北市警局、新北警察之友會大合影 (新北市警局提供)

新北市警局提到，林副局長、鄭警政監及李督察工作愛崗敬業，備受各界好評，實為警界之光。如今功成身退，方仰寧局長特舉辦歡送茶會致贈禮券，肯定三人在警界的付出與貢獻，也祝福他們退休愉快，健康平安、享受人生，並持續對警察工作給予支持及指導。