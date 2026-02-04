新北市議員王威元涉違反選罷法案 一審判無罪

（中央社記者黃旭昇新北4日電）國民黨籍新北市議員王威元被控於113年立委選舉期間散布不實言論，意圖使民進黨籍候選人李坤城不當選。新北地方法院今天認定相關言論屬質疑與評論，判決無罪，全案仍可上訴。

起訴書指出，王威元於第11屆區域立委選舉期間，為新北市第3選區國民黨立委候選人蔡明堂助選，期間得知民國110年11月27日，新北市政府水利局委外廠商施作污水管線檢視、清理工程時，發生污水倒灌，造成李坤城服務處及2戶住戶財物受損。

檢方認為，王威元指示不知情職員處理新聞稿及照片，指稱李坤城及其服務處人員遲未與廠商和解，並誇大受損情形，藉機索取超額賠償，指3戶總賠償金額達新台幣65萬元，涉傳播不實事項，影響選民判斷，114年8月依選罷法起訴。

新北地方法院審理指出，施工廠商洪姓證人對3戶賠償總額記憶不清，亦無法提出相關單據，卷證不足以認定「3戶總賠償金額約65萬元」為不實。

法院並認為，污水倒灌事件除財物損失外，尚可能包含清淤、維修及回復原狀等費用，縱使總額達65萬元亦非不合理，難認屬足以毀損名譽之事。

合議庭指出，王威元發布的新聞標題及內容以疑問方式呈現，性質屬質疑與評論，供讀者自行思索判斷，非斷言具體事實，亦未指明特定不法索賠行為，檢方證據不足，判決無罪。（編輯：林恕暉）1150204