新北市議員第八選區初選 綠營7搶5激戰區

年底的新北市議員選戰，陸續加溫，其中，第八選區的〝土樹三鶯〞，民進黨除了現任4席之外，還有3人有意角逐，形成初選七搶五的局面，而三名挑戰者，包括立委吳琪銘的兒子吳昇翰，前議員高敏慧的姪女高乃芸，和前副議長陳文治團隊的朱誼臻，積極掃街、走基層，希望能夠出線。

議員（民）戴瑋姍vs.新北市議員擬參選人（民）朱誼臻：「土樹三鶯朱誼臻，電話民調唯一支持朱誼臻。」選舉車前，齊聲喊口號，民進黨新北市第八選區參選人朱誼臻，出動胖卡掃街，備戰初選，找來黨內好姊妹、現任議員戴瑋姍站台。新北市議員（民）戴瑋姍：「小朱跟我一樣，我們沒有雄厚的家族背景，在各個不同地方的基層，擔任過很多市議員的主任，我們都知道新人從頭開始，從零開始真的需要勇氣。」新北市議員擬參選人（民）朱誼臻：「基層背景最主要是讓我更接地氣，選舉過程中我們更貼近於民眾，有壓力越來越大新人其實不能懶惰，所以唯一的方式就是認真。」

熱情握手寒暄，戴瑋姍和朱誼臻到樹林保安市場，和鄉親搏感情，要讓選民記住新面孔，因為這回土樹三鶯，光是民進黨的黨內初選，戰況就相當激烈，除了卓冠廷、廖宜琨、彭一書、林銘仁等四位議員，要爭取連任，還有前議員高敏慧姪女高乃芸、前副議長陳文治辦公室副主任朱誼臻，和立委吳琪銘兒子吳昇翰，形成7搶5的局面。同樣新人參選的吳昇翰，在立委父親吳琪銘的陪同下，以雲林子弟的身分，一起發送八千顆高麗菜，力挺雲林菜農，同時爭取選民的認同。









新北市議員擬參選人（民）吳昇翰（01.07）：「當然壓力一定是會有的，但是年輕人就是要學著，我們長輩的一個精神，要把他以前所做的事情，我們要把它做得更好。」老將爭取連任，新人力求突破重圍，新北第八選區的激戰，已經展開。





