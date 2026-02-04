新北市議員選舉 藍綠參選人紛上街拜票

（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北4日電）民進黨立委吳思瑤今天上午陪同新北市議員參選人吳奕萱到新莊站路口拜票，獲不少路人熱情回應；國民黨議員參選人何元楷也由國民黨前發言人李明璇陪同拜票獲歡迎。

投入民進黨新莊選區初選的吳奕萱是吳思瑤的前國會辦公室主任，她上午7時在吳思瑤陪同下，於新莊中正路和新泰路口向過往通勤及通學民眾拜票，有些人豎起大拇指熱情回應。

吳思瑤表示，今天一早來新莊向鄉親推薦，希望大家能給年輕人機會，吳奕萱和她在立法院有6年歷練，若當選，絕對可以一上任就能上手。

國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷也投入新北市汐金萬議員選區參選，他今天在李明璇陪同下到汐止中正市場拜票，現場發送台北市長蔣萬安及何元楷、羅智強聯名春聯，獲不少民眾歡迎。

何元楷表示，李明璇也投入台北市議員選舉，雙方在理念上相近，透過實際走入市場、貼近民眾，彼此學習地方經營的經驗，也期許在各自的選區都能獲得市民的肯定與支持，發揮1+1大於2，彼此能旗開得勝。（編輯：李錫璋）1150204