新北市議會今敲槌閉會 共通過742件議案

▲新北議會閉會。(圖:新北市議會提供)

新北市議會第四屆第六次定期大會十八日敲槌閉會，此次定期會自九月三十日起至十二月十八日止，會期共八十天，總計通過七百四十二件議案。包括自治條例二案、一般議案十一案、報告案八案、議員提案七百十六案及臨時動議五案等。議長蔣根煌在敲槌宣布閉會前特別感謝全體議員的配合，也感謝市府及議會工作人員的辛勞，讓此次定期會能順利進行。

大會三讀通過的自治條例包含「新北市氣候變遷因應行動自治條例」及「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」。其中，「新北市氣候變遷因應行動自治條例」明定機關、學校及事業溫室氣體分年管制目標，輔導機關及事業進行盤查及減量，鼓勵節能減碳，推動能源轉型，並明定相關罰則及獎補助措施，促進市民參與溫室氣體減量政策，達成減碳目標。

「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」明定營建剩餘土石方處置相關規範及罰則，避免施工過程造成環境汙染及破壞，以維護公共安全與衛生，增進市容觀瞻、促進資源再利用。另，尚未審議完畢的一一五年度新北市政府總預算案將於明年一月二日召開臨時會繼續審議。