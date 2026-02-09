新北市議會副議長陳鴻源率隊慰問永和員警及民力

永和警分局提供

「115年加強重要節日安全維護工作」正式啟動，新北市議會副議長陳鴻源、議員連斐璠、許昭興及立法委員林德福、永和區長周慶珍、警察局主任秘書李建民、警察之友會監事王再民及永和辦事處主任方世宗、義警大隊副總幹事曾盈盛、民防大隊副大隊長賴泳銨、義交大隊副大隊長任水柳、志工大隊副大隊長吳國榮等各界人士，特別於任務首(9)日晚上20時到永和警分局，慰勞員警及協勤民力年節期間犧牲假期、堅守崗位的辛勞，現場並致贈慰問金及慰問品，向警、民力人員加油打氣。

陳鴻源指出，治安、交通及防災救護無假期，永和警察和消防弟兄及義警、民防、守望相助隊等民力，在春節假期仍堅守崗位，守護永和地區安全不遺餘力，營造優質生活環境，特別向辛苦執勤的警、消及民力兄弟表達感謝。也祝福大家在辛勤工作之餘，都能健康、平安、快樂的歡度新年。

慰問車隊隨後前往網溪里守望相助隊及消防局永利消防分隊，向社區守望相助隊夥伴與消防弟兄致贈慰問金表達感謝及慰勞之意。陳副議長暨市府團隊的鼓勵，讓警、消及民力夥伴備感溫馨。

永和警分局長蔣叔君表示，本次加強重要節日安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，於本月9日22時起為期15天，特別感謝新北市議會陳副議長、林委員、連議員、許議員、張副局長、周區長及市政府各級長官，以及義警、民防、義交、警友會等熱心團體之長期支持及鼓勵。

蒋叔君並強調，永和警分局將結合義警(刑)、民防、義交、志工及守望相助隊等各種社會防衛力量，除將「維護大眾運輸場站、人潮聚集場所及金融機構安全、取締賭博犯罪、交通疏導管制、防制交通事故」列入重點工作項目外，也提供大額現金護鈔、機動派出所等多項便民服務措施，展現維護治安、整頓交通及服務民眾之決心。也期望藉由相關的勤務作為，提昇民眾對警察工作支持與信賴，讓永和居民家家戶戶平安過好年，「馬祥厚運」好運來。