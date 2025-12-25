新北市議會回娘家 歷屆議員展才藝傳承民主精神

（記者陳志仁／新北報導）新北市議會25日舉辦第4屆議員就職3週年慶暨歷屆議員回娘家活動，近百位歷屆與現任議員齊聚一堂；新北市長侯友宜也到場致意，展現議會民主傳承的重要意義。

活動中特別有3位高齡90歲以上的議員出席，包括第7屆林延湯（96歲）、林晉鵬（90歲）及第8屆曾義尚（96歲），其中長年旅居巴西的林晉鵬每年仍不辭辛勞返台參與，彰顯對議會深厚情感；林延湯表示，人的生命有限，但民主精神必須世代延續，因此他每年都會風雨無阻參與。

議會今年安排多項藝文展演，包括議員油畫與國畫聯展，以及薩克斯風與尺八演奏；前議員胡淑蓉分享，卸任後才有時間專心創作，她笑稱自己是「被政治耽誤的畫家」，而廖本煙與林秀惠也帶來薩克斯風演奏，鼓勵年輕議員即使工作繁忙，也要保留時間培養個人興趣。

新北市議會議長蔣根煌指出，歷屆議員回娘家是議會珍貴傳統，增添議事殿堂溫馨氛圍，並感謝前輩議員冒雨出席，祝福大家健康平安「呷百二」；侯友宜則感謝歷屆議員對市政建設的支持，回顧自己10多年與議會合作推動市政成果，期許未來市府及議會都能一棒接一棒，為市民福祉努力。

