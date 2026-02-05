新北市議會民進黨團幹部交接 蘇系民代全員到齊助陣

新北市議會民進黨團5日舉行總召暨幹部交接典禮，新北市長侯友宜、副市長劉和然及市府團隊受邀出席觀禮。（高鈞麟攝）

新北市議會民進黨團5日舉行總召暨幹部交接典禮，民進黨新北市長參選人、新北市黨部主委蘇巧慧親自監交。（高鈞麟攝）

新任總召陳永福從上任總召廖宜琨手裡接獲印信。（高鈞麟攝）

新北市議會民進黨團5日舉行總召暨幹部交接典禮，民進黨新北市長參選人、新北市黨部主委蘇巧慧親自監交，新任總召陳永福從上任總召廖宜琨手裡接獲印信。新北市長侯友宜、副市長劉和然及市府團隊受邀出席觀禮，劉、蘇互動備受關注；「蘇系」中央、地方民代幾乎全員到齊，力挺蘇巧慧及蘇系的陳永福。

交接典禮邀請民進黨中央黨部主席特助李俊俋、新北市議會議長蔣根煌、立委張宏陸、吳秉叡等觀禮，黨團新任幹部為總召陳永福、副總召李倩萍、幹事長周雅玲及書記長李宇翔。特別的是，蘇系立委張宏陸、吳秉叡到議員張維倩、彭一書、翁震洲等人到場力挺蘇巧慧及陳永福。

廣告 廣告

侯友宜致詞指出，新北市過去沒有捷運，到現在三環三線、三環六線一條條成形；從交通建設到城鄉發展，所有改變都是各位議員的鞭策與鼓勵下，才能讓新北市大翻轉。特別感謝大家，在預算審核上的幫忙。不論是各黨派雖有攻防，但最後仍以市民福祉為優先，讓預算順利通過。

蘇巧慧致詞表示，一個城市的進步本來就是一棒接一棒、一步接著一步，每一步都踏實穩定，整個城市才能進步，她個人10年來的風格就是「監督不必對立，一起為市民謀福利」，因為有同樣的目標，都是要「好好做代誌」。

蘇還說，「六大福利政策」是經過討論、傾聽基層意見之後，最多人反映的意見，現在的新北市政府當然有做，但就是要「好上加好、好要更好」，才是繼續往前進的意義和目的。她最擅長的其實就是解決困難，「提出新方法，解決老問題」，朝著「讓新北更好」目標一起前進。

新任總召陳永福議員表示，感謝黨團同仁的信任，將「總召」這份重責大任交付，希望結合「資深的經驗」與「年輕的戰力」，做大家最堅實的後盾，讓經驗成為監督市政的力量，讓團結成為守護市民的依靠。

陳永福強調，團結努力的目標就是讓新北更好、台灣也要好，過去一年國會紛擾不斷，也連帶影響地方施政與建設推動，期盼中央與地方都能回歸理性、穩定運作，讓國家更順暢。

【看原文連結】