新北市議江怡臻舉辦新北社宅展望公聽會 爭取增加聯開案社宅

江怡臻辦公室提供

記者黃秋儒／新北報導

新北市議員江怡臻長期關心居住正義，今（26）於新北市議會舉辦「新北市社會住宅現況與展望公聽會」，邀請官方及專家與民眾針對TOD(大眾運輸導向型發展)及社宅議題進行座談，江怡臻也持續爭取新北捷運聯開案社宅量能提升，提供青年、新婚家庭等族群居住，減輕民眾居住壓力。

公聽會共有數十位民眾報名參加，新北市城鄉局長黃國峰、OURs都市改革組織秘書長彭揚凱、崔媽媽基金會執行長呂秉怡、社會住宅推動聯盟召集人孫一信及三峽龍埔里長陳椿瑩、龍恩里長黃家賢、樹林區樹人里長邱世昌、三福里張致遠里長、鶯歌區永昌里游武雄里長也共同與會。

城鄉局長黃國峰分享「新北市TOD建設現況與願景」，他表示，新北市已完工及規劃興建中社宅總計3.5萬戶、包租代管4.1萬戶、租金補貼共有13.9萬戶，其中土樹三鶯地區社宅興辦數量共有6751戶，未來除持續透過都更分回、容積獎勵多元取得社宅，另在TOD回饋及公私協力開發模式上，開發商應回饋TOD增額價金，捐建社宅或折繳代金納入城鄉發展基金，供市府興建社宅。

江怡臻辦公室提供

黃國峰也提到，可跨局處合作提升社宅量能，例如透過財政局公辦都更取得，以及捷運局聯開宅納入規劃，目前捷運汐東線於內政部審議中，為強調公益性，城鄉局建議留設一定比例房舍做為出租住宅使用，施工中的三鶯線於償債財務平衡之前提下，保留部分出租使用。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱指出，新北市的社會住宅絕大多數由政府直接興建，已累積一定成果。今天討論重點是「獎勵民間興辦」，聚焦如何透過「TOD取得社會住宅」，他也以美國洛杉磯、韓國首爾等國際大城市為例，國際趨勢正邁向公平性TOD ，主張住宅政策與TOD開發結合，運用包容性分區、容積獎勵等政策工具，引導開發提供可負擔住宅，落實社會公平與環境永續的雙重目標。

江怡臻表示，新北捷運七線齊發、八線規劃，沿線有很多聯開案，包括三鶯線、土城樹林及未來的汐東線等，除了公益回饋設施外，新北市還可以分回許多住宅及商辦，過去在議會她就持續爭取擴大捷運聯開案作為青年住宅、社宅，減少青年買房、租屋、通勤壓力，並獲得城鄉局、捷運局允諾會來研議。

江怡臻指出，舉辦公聽會就是要讓民眾及專家的聲音，進一步讓政府聽見，具體推動TOD開發與社宅政策結合，尤其捷運聯開案的地主、房東都是市政府，在財務計畫許可狀況下，部分出租給年輕人並放寬租屋條件，可減少「城鄉局蓋社宅、捷運局賣住宅」的矛盾，兼顧城市發展及社會公益。江怡臻指出，今天只是第一步，未來希望新北整體住宅計畫能夠納入更多局處，以更高格局檢視居住政策，也期盼聯合台北、桃園、以及基隆、宜蘭共同規劃，推動國家更為安居樂業。