新北市農會推直播買農產 全台200農會據點取貨免運

▲本週台北希望廣場25周年慶，現場消費滿千即可參加「扭蛋轉轉樂」抽獎1次。(記者王志誠攝)

新北市農會推直播買農產，免奔波免排隊一樣點得到，觀看網路直播「＋１」就能買，還通通免運費，到就近的農會據點即可領貨。新北市農會六日在台北希望廣場舉辦「直播易利購」宣傳記者會，搭配本週台北希望廣場二十五周年慶，現場消費滿千即可參加「扭蛋轉轉樂」抽獎一次，眾多優惠同步開跑。

新北市政府農業局副局長劉淑芬表示，市府推動農產多元行銷也協助農會開創通路，新北市農會從早期投入電子商務「真情食品館」網路購物，到新冠疫情期間配合市府力推「零接觸經濟」幫消費者宅配到家，三年前新北市農會開始推動農產直播到店取貨，改變以往宅配到家的方式，串聯各農會超市、社區小舖據點等，作為取貨點，也活絡農會銷售，為農會帶來新的客群。

然而，新北市農會本身並沒有實體超市，取貨據點包括農會本身的辦公室，再集結新北各農會的超市、社區小舖、供銷據點等提供取貨服務。除了新北的二十七個據點，更跨出外縣市，加入桃園、新竹、台中、高雄等十二個縣市，至今達二百個農會取貨點，新北市農會也因整合線上與線下(實體通路)服務，打造農會多元服務價值，獲二０二三年農業部農企業菁創獎肯定。

新北市農會總幹事張麗梅表示，農會透過直播賣農產，拉近農友及消費者的距離，對提供取貨服務的農會來說，更是轉型的好機會，有農會甚至為此設立新部門開拓電商及團購的銷售管道。新北市各農會也出面力挺，並集資捐助給花蓮馬太鞍堰塞湖災害重創的光豐地區農會重建經費，代表農會間的互助協力。

新北市政府農業局表示，新北市身為全台最大消費地，市府積極拓展多元通路協助農產銷售，如建立二十六處新北小農鮮鋪、二十處希望市集等，並結合各農會據點推廣農特產品，近年來各農會更也積極發展電商平台，或以直播、Line群組、fb粉絲團推動農產行銷，發揮消費力量，幫助更多農漁民行銷農漁特產品。