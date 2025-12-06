新北市農會直播取貨據點 增至200個

為減少農民與消費者的距離，新北市農會在台北希望廣場提供多元銷售管道增加消費者的認同感。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市農會推出「直播易利購」買農產，免奔波免排隊一樣點得到，只要觀看網路直播「＋１」就能買，還通通免運費，到就近的農會據點即可領貨。新北市農會為推廣這項直播買農產六日上午在台北希望廣場宣布農產直播服務取貨據點增加至二百個，串連各縣市農會提供取貨服務。

由於新北市農會本身並沒有實體超市，取貨據點包括農會辦公室，再集結新北各農會的超市、社區小舖、供銷據點等提供取貨服務。至今除新北的廿七個據點，更跨出外縣市，加入桃園、新竹、台中、高雄等十二個縣市，已達二百個農會取貨點，讓消費者輕鬆買到價格實惠且適量的農特產品。