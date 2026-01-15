新北市進出口公會慰問關指部 感謝官兵堅守崗位

記者謝承宏／綜合報導

新北市進出口商業同業公會今（15）日響應中華民國軍人之友社企業敬軍號召，由理事長張秋海率領敬軍團，在新北市軍人服務站站長吳遠里陪同下，前往陸軍關指部敬軍慰問，感謝官兵長年堅守崗位、執行戰備任務，捍衛國防安全。

張秋海表示，近來中共灰色地帶襲擾日益頻繁，官兵除了投入戰備演訓、守護國家安全外，在重大災害發生時亦能第一時間投入救援，守護民眾生命財產安全，深獲國人肯定、敬佩。

張秋海指出，在官兵戮力戰備演訓、捍衛國家安全的同時，新北市進出口商業同業公會將持續匯集民間力量支持國軍，成為部隊溫暖而堅實的後盾，用實際的行動表達對國防的支持。

最後，敬軍團代表社會大眾致贈慰問金，向單位官兵表達誠摯的謝忱與鼓勵；張秋海也肯定新北市軍人服務站搭起軍民之間的重要橋梁，傳遞社會各界對於國軍官兵的支持與關愛。

為感謝敬軍團的溫暖支持，關指部則回贈紀念品，表示將把工商界及社會各界的鼓勵化為提升戰訓實力的強大動能，持續堅守崗位、戮力戰備，捍衛國家安全，不負國人所託。

新北市進出口公會企業敬軍慰問關指部，感謝官兵戮力訓練。（新北市軍人服務站提供）