社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導

「新北市都更15+5週年慶展」盛大開幕！這一次的展覽，以「積木」為主體，象徵堆疊穩固家園，展現新北市都更處、住都更新中心這些年來努力的成果，而侯市長上任後新政策「都更三箭」，7年來，申請的都更數，多達兩千多件，核准量一千多件，積極打造城市新面貌。

拿著牌子，新北市長侯友宜和貴賓們，一字排開，正式宣布「新北都更15+5週年慶展」正式開展！





新北市都更15+5週年慶展開幕 「都更三箭」打造城市新面貌

新北市都更15+5週年慶 "都更三箭"打造城市新面貌。（圖／民視新聞）

新北市都更處成立15週年、住都更新中心成立5週年，這次展覽以「積木」為主體，象徵堆疊穩固家園，並以「韌性、共融、創新」三大核心展現這些年來的成果。而在侯市長上任後，更積極推動「都更三箭」，有效提升都更數量。





新北市都更15+5週年慶 "都更三箭"打造城市新面貌。（圖／民視新聞）





不只都更，新北市也針對危老建築，協助建築重建與維護，讓家園更安全、更宜居，一同打造城市新面貌。





