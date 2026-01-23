新北市長三腳督僅輸李四川1.5% 蘇巧慧：把個位數差距追過去

蘇巧慧說，她會把個位數的差距追過去。 圖：周煊惠／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 《美麗島電子報》民調指出，新北市長選戰，若是三腳督的情況，台北市副市長李四川支持度34.2%、民進黨立委蘇巧慧32.7%、民眾黨立委黃國昌15.4%。對此，蘇巧慧今（23）日表示，她會認真持續自己現在的狀態，把長跑當作短跑衝刺，認真爭取更多新北市民的認同，把個位數的差距追過去。

根據《美麗島電子報》民調，若藍白合推李四川，其支持度達 45.8%，蘇巧慧則是36.0%；若藍白合推新北市副市長劉和然，其支持度僅 31.2%，蘇巧慧則達41.3%；若藍白合推黃國昌，其支持度僅 36.7％，仍落後給蘇巧慧的41.8%；若是三腳督，李四川支持度34.2%、蘇巧慧32.7%、黃國昌15.4%；若藍推劉和然，則劉墊底僅14.4%、蘇巧慧36.2%、黃國昌22.7%。

蘇巧慧今受訪表示，她每一份民調都會仔細看，像前一天有一份民調說她在年輕人和板橋有大幅的優勢；不過，後一天就說她在年輕人和板橋輸了，但整體的差距反而縮小非常、非常多。

蘇巧慧指出，民調都是參考，她會認真持續自己現在的狀態，把長跑當作短跑衝刺，認真爭取更多新北市民的認同，把個位數的差距追過去。

媒體詢問，黃國昌自承在60歲選民中「慘不忍睹」，是否會針對他人的弱點，加強自己的選戰策略？蘇巧慧回應，她選戰都是照著自己的節奏，她重視每一個族群，各年齡、性別，每一張票都重要，所以會照著自己的節奏，認真爭取更多人的認同。

針對民調顯示最能夠吸到中間選民票，蘇巧慧則說，台灣的選民都很聰明，在看一個候選人會看長期的表現，所以每一位能夠成為市長候選人，都有長期的經歷，足以讓社會來做檢視。

蘇巧慧指出，她自己三屆、十年的國會表現，拿到15次的「優秀立委」，在地方爭取的政績，所有的鄉親選民都看在眼裡。她說，穩定的候選人、長期累積自己的口碑，這是她向新北市民報告自己過往的成績，也是未來爭取認同最大的保證。

該調查由美麗島電子報委託，戴立安負責問卷設計與分析，調查範圍為新北市，對象為設籍該市年滿20歲之民眾。調查時間為2026年1月19日至1月21日，採用電腦輔助電話訪問（CATI）方式，架構包含住宅電話與行動電話（雙架構抽樣）。成功完訪樣本共1,070人（住宅電話749人、行動電話321人），在信賴水準95%時，抽樣誤差最大值為±3.0%。

