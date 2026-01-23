新北市長三腳督民調「40歲以下支持度第一」 黃國昌認了：這年齡層輸到慘不忍睹

2026九合一選舉將於11月28日登場，新北市長選情備受關注，民進黨方面已確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則以台北副市長李四川呼聲較高，民眾黨主席黃國昌雖然最早表態參選，但日前《美麗島電子報》公布的最新民調顯示，在三腳督局面下，黃國昌僅獲15.4%支持度，在所有人選當中墊底。黃國昌今（23）日也坦承，60歲以上族群的支持度「輸到慘不忍睹」。

根據《美麗島電子報》先前公布的民調，如果藍白共推黃國昌與蘇巧慧對決，黃國昌支持度為36.7%，蘇巧慧為41.8%，另有13.2%表示會不投票或投廢票，未明確回答則占8.3%。若呈現三腳督情況，即李四川、蘇巧慧與黃國昌三人皆參選，李四川獲34.2%支持，蘇巧慧32.7%，黃國昌僅15.4%，位居墊底，未明確回答者為11.2%。

黃國昌今日出席記者會時，媒體詢問他，這份民調是否會影響接下來的新北市長布局，以及藍白合的整合進度。黃國昌回應，第一，民調不會影響他的步調；第二，也不會影響藍白整合。他強調，每一個選區，每一天都有不同機構在放民調，他向來的態度都一樣，任何民調的結果，都尊重且繼續努力。

黃國昌表示，自己以前雖然專業是法律，但他是國內非常少數用統計的方法在研究法律的人，「你們如果不相信的話，可以調我以前在國外期刊所發表的論文，你們看了就知道，我為什麼會講這樣的話。」

黃國昌指出，這份民調有趣的地方是，40歲以下，即使三腳督，支持度最高的是他；但60歲以上，「真的輸到慘不忍睹」，所以，他也很感謝美麗島電子報董事長吳子嘉做的民調，讓他知道努力的方向。

黃國昌強調，2月1日以後，他一定會多花一點時間，跟壯世代的長輩好好的溝通，「讓他們相信國昌是一個溫暖而富有人性、值得託付的新北市長候選人。」

上述民調由《美麗島電子報》於2026年1月19日至21日進行，調查對象為年滿20歲的新北市民，成功樣本1,070人（市話749人、手機321人），在95％信賴水準下，抽樣誤差為正負3.0％。

