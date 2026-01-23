新北市長之戰三腳督民調驚人 郭正亮：這人很有可能會輸

根據《美麗島電子報》新北市長選戰最新民調，若是三腳督、國民黨籍台北市副市長李四川獲34.2%的支持，領先民進黨立委蘇巧慧的32.7%，差距僅1.5個百分點。前立委郭正亮表示，李四川在三腳督只贏不到2個百分點，很有可能會輸，還是要好好處理跟白營的關係。

郭正亮今(23日)在中天《何橞瑢辣晚報》節目中表示，其實這個民調重點不是李四川跟劉和然比，而是如果是三腳督，李四川只贏不到2個百分點，這個才是重點。即使是三腳督，你贏不到2個百分點，就很有可能會輸。因為蘇巧慧的爸爸前行政院長蘇貞昌很會造勢，所以他覺得，他們一定會出一些招，把緊張的態勢拉得很緊繃。

郭正亮認為，蘇巧慧並不是民進黨最強的候選人，可是沒辦法，大家都搞不過她，因為沒有人敢得罪她爸爸，所以羅致政、吳秉叡、張宏陸自動退讓，這3個人都比蘇巧慧還會選舉。

郭正亮指出，可是這個局面就是這樣，三腳督國民黨還是很危險。即便李四川的民調可以勝出，還是要好好處理跟白營的關係，議員讓也可以，因為民眾黨現在只有1席，民眾黨主席黃國昌講得很白，希望民眾黨在新北市能夠有一個黨團，那就是要有3席，不然延攬入閣也可以，就看到時候怎麼協調。

針對2026選情，前立委蔡正元則認為，新北市國民黨的機會蠻大的，其他地區則要小心翼翼，新北市他不擔心，因為新北、台北、桃園、台中選前的盤勢都蠻穩的。

本次調查由《美麗島電子報》委託，調查範圍為新北市設籍年滿20歲之民眾。調查時間為2026年1月19日至1月21日。成功完訪樣本共1,070人（住宅電話749人、行動電話321人），在信賴水準95%時，抽樣誤差最大值為±3.0%。

