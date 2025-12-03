新北市長之戰 李四川：如果國民黨有初選 我一定會登記

2026新北市長選戰，民進黨推出立委蘇巧慧出戰，國民黨至今尚未決定人選。針對新北之戰，台北市副市長李四川表示，如果國民黨有初選，他當然要去參加初選；如果要藍白合，也許國民黨選出來的人，還要跟民眾黨再辦一個初選，他會去參與。他強調，如果初選需要登記，他一定會去登記。

主持人黃暐瀚3日在《下班瀚你聊》節目中問李四川，要不要參選新北市長？李四川表示，他一直認為，他不是什麼政治人物，他也不喜歡選舉。做工程的人，說實在的，並不是他對這個社會或是對這個市政沒有這個責任感，而是做工程的人，真的很不適合台灣這種選舉的制度。

廣告 廣告

李四川透露，昨天國民黨議員也問他，「你哪個時候要去選新北市？」李四川回說，今天是台北市的市政總質詢，談的是台北市，不要談新北市。對方說，你有講，如果他要你承擔 ，你也願意承擔；李四川回說，現在沒有人叫他承擔，所謂沒有人，並不是黨給他要他承擔的那種狀況。

李四川指出，他當過黨的秘書長，他知道這個制度，因為新北市副市長劉和然也一直在跑，他一定會要按照一個機制。如果這個黨裡面，要有初選，他當然要去跟人家參加初選；初選完了以後，如果要藍白合，也許出來的人還要跟民眾黨再辦一個初選。

李四川甚至表示，如果假設所有的初選，新北市民原則上認為他該要去承擔，他絕對不排斥，他也會去參與，如果初選需要登記，他一定會去登記。

李四川更表示，如果假設確定原則上這些初選，這些程序的那種狀況，要他承擔的時候，他一定會辭掉台北市副市長 。黃暐瀚問，初選你就會辭掉嗎？李四川回說，照道理應該是要這樣子，你沒有這樣子，人家就認為你本來就要去參選了。 也就是說，如果假設這個黨說要初選 ，原則上他如果有去參加初選，他就會因這個選舉的狀況，他就會去決定。

【看原文連結】