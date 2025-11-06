新北市長之戰 藍白合混沌未明

台北市副市長李四川（前排左二）、新北市副市長劉和然（前排右一）及民進黨立委蘇巧慧（前排左一）3人曾意外同框。（本報資料照片）

被視為國民黨新北市長熱門人選的台北市副市長李四川，6日針對黨內及綠營對手提出看法。他先恭喜已獲民進黨選對會建議徵召的立委蘇巧慧，還說會為蘇「加油」；對於近日發布一系列全新形象照的新北市副市長劉和然，若真的能夠承擔，他真的是樂觀其成。但他強調，還沒想到後面的選舉，現在最重要的工作是讓輝達進駐台灣、進駐台北市。

2026新北市長選戰是否藍白合？民眾黨主席黃國昌稱，他爭取代表民眾黨參選新北市長，此方向不會有任何改變，「我們有最大的誠意跟善意，但我們按部就班往前進，不會等待」。

李四川昨被問及新北市長這一戰，是否會由「屏東兒子」的李四川對上屏東女兒的蘇巧慧？他打趣說，去年和前行政院長蘇貞昌碰面時開玩笑，如果真的是他與蘇巧慧競選，不管誰贏都是屏東贏、都是新北市贏。李也不忘恭喜蘇巧慧獲得民進黨提名，還大氣地為她「加油」。

黃國昌也先恭喜蘇巧慧，認為有志於讓新北變更好者，就一同參與民主競爭；他明年2月1日會成立競選辦公室，組成競選團隊、提出政見以及專家學者請益工作，盡量按部就班前進。

外界最關切「藍白合」，黃國昌稱，他爭取代表民眾黨參選新北市長，此方向不會有任何改變；蘇巧慧則表示，現在有各式各樣人選，都在爭取服務新北市民的機會，面試官是新北市民，她準備很久了，也已準備好面對藍白合後的對手。

劉和然近日拍攝一系列全新形象照，造型從青春活力的大學T、專業幹練的襯衫、正式典雅的西裝、輕鬆自然的休閒服，還有特別設計的新北市棒球服，展現多面向形象。他說，這象徵自己從幕僚到領航者的轉變，並向大家宣示，「我準備好了」迎接新北的下一個階段，要用更多行動回應新北市民對未來的期待。

有別各黨精英全力備戰，李四川說，他現階段還是以處理輝達為主，輝達絕對比選舉重要。