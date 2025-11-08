新北市長之爭媒體人憂1狀況發生：蘇巧慧勝選機率恐大增

2026年新北市長選戰，隨著各黨侯選人出爐逐漸加溫。民進黨提名立委蘇巧慧參選；民眾黨主席黃國昌仍按照原本計畫，將於明年2月1日成立競選辦公室；國民黨則除了台北市副市長李四川之外，現任新北市副市長劉和然也有意願。媒體人謝寒冰認為，如果藍白沒有喬好，變成三腳督，反而對藍白本身不利，蘇巧慧勝選機率就會大增。

謝寒冰7日在《國民大會》節目中表示，新北這一局，民眾黨現在就是黃國昌要出來，如今就看藍軍是不是有一個合適的人選出來，不管是劉和然、李四川也好，大家應該都尊重。

謝寒冰接著表示，李四川到底要不要出來選？他可能要快馬加鞭給大家一個承諾，因為輝達的事情處裡完，李四川也應該做一個表態。現在是人人有機會，但是若藍白沒有喬好，變成三腳督，反而對藍白本身不利，到時蘇巧慧勝選機率就會大增。

另外，台北市議員張斯綱表示，民進黨前立委高嘉瑜港湖選議員，對港湖民進黨現任議員來說，是個很大的壓力。高嘉瑜過去在這邊的經營跟上次的聲勢來說，她選議員，可說穩穩地，同黨的到底有那些人被她衝擊到，比如高嘉瑜對民進黨台北市議員何孟樺來說，壓力就很大。

張斯綱接著表示，高嘉瑜這一局有得看，因為她可能會成為媒體整個吸睛的部分，對於一些深綠的人，當然不會再投她，所以她的票必須再往淡綠或者中間挪一挪。還有因為選議員需約1.5萬票，基本上就穩穩的，不像立委要10萬票，所以對高嘉瑜來說游刃有餘、從從容容。

