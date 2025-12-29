新北市長人選確定了？鄭麗文曝「黨內不會走初選」：明年將徵召李四川

記者詹宜庭／台北報導

有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌日前舉辦「為新北應援」大型活動，創黨主席柯文哲也幫忙站台。國民黨主席鄭麗文今（29日）接受廣播節目「千秋萬事」表示，新北市，國民黨內應該不會走到初選，會盡快提名，但也要考慮到北市副市長李四川還有任務在身，還在北市府上班，「我講得這麼白話，但我們不希望把選舉時程拉得這麼長，還是希望明年再徵召，讓縣市長先專注市政。」

針對國民黨立委謝衣鳯昨天表態參選2026，鄭麗文表示，彰化是個大縣，國民黨非常重視，如何能夠整合、提名適當人選當然是重要任務，謝衣鳳之前多次表態不會參選，現在卻又表態參選，國民黨黨內態度都很開放，因為黨內有黨內程序，目前也有3位人選有意願出線，黨中央積極協調中。



不僅彰化縣，鄭麗文也提到，嘉義市也需要協調，目前民眾黨立委張啓楷已被提名參選市長，國民黨3位參選人為醫師翁壽良、市議員鄭光宏、陳家平，國民黨會協調好後，跟民眾黨溝通，「我跟張啓楷非常熟，是超過20年的老朋友，所以我們溝通沒問題」。

廣告 廣告

鄭麗文強調，目前宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市、台中市都是大家比較關注且需要整合的選區，至於大家關注的新北市，國民黨內應該不會走到初選，會盡快提名，但也要考慮到北市副市長李四川還有任務在身，還在北市府上班，「我講得這麼白話，但我們不希望把選舉時程拉得這麼長，還是希望明年再徵召，讓縣市長先專注市政。」



另對2026縣市長席次目標為何？鄭麗文則說，當然是維持現有藍營縣市席次，也希望在南台灣重點所突破，所以才會這麼早就先提名台南、高雄、屏東3個縣市，未來也會積極和候選人討論戰略。



更多三立新聞網報導

中國軍演！鄭麗文瞎扯台灣倒八輩子楣 王定宇：藉共黨槍桿子威脅台灣人

中共軍演觀察／太匆促？東部戰區不像上次有大量嗆聲插圖、影片助攻

拋明上半年訪中再訪美！綠：鄭麗文對藍營承諾「不會給大家添亂子」

鄭麗文扯賴清德連累全台 她開嗆：有什麼毛病？誰是加害人看不出來？

