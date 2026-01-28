新北市長人選 李乾龍：我們放心了

國民黨新北市長提名零進展，引發基層焦慮，中常委林金結28日在中常會提案，授權黨主席鄭麗文直接參照內參民調徵召人選，意在直接徵召台北市副市長李四川；不過鄭裁示仍依照制度走，農曆年前會產生人選。國民黨祕書長李乾龍28日透露已與李四川通過電話，對方明確表示「若黨需要我，一定義不容辭」，「他有這樣說，我們就放心了」。

身兼國民黨中常委的新北市議員林金結昨在中常會提臨時動議，主張授權鄭麗文逕自徵召新北市長人選，由黨中央依內參民調決定最強人選。林會後說，綠白營參選人都已產生，新北議員都很擔心國民黨人選在哪？黨中央可從內參民調看李四川或新北市副市長劉和然誰民調最高就徵召，趕快產生母雞，別每次搞到議員已提名完成，市長還沒提名。

國民黨發言人牛煦庭轉述，鄭麗文再三向中常委保證，新北市長的協調進度非常順利，國民黨是以制度為主的政黨，目前都依制度和程序進行；鄭重申，農曆年前就會有好消息，選戰節奏一定追得上，最終必能勝選。

李乾龍受訪說，新北市黨部正在處理協調事宜，中央黨部感謝地方願意承擔責任，樂觀評估這兩天就會有好結果，他已與李四川通電話，對方明確表示「黨需要我，一定勇往直前、義不容辭」。李乾龍說，「他有這樣說，我們就放心了。」至於李四川與劉和然會面，他不會出席，由市黨部主委黃志雄主導。

市黨部規畫本月底前「李劉會」，但仍未定出時間地點與形式。侯友宜昨說，這部分都按既定節奏往前邁進，請大家放心，「我們時程表很清楚，節奏也非常清楚，都一步一步往前走」。劉和然受訪也說，選戰若黨沒有節奏才要擔心，現在地方黨部已預定期程、時間，不要因對手節奏打亂自己既定節奏；至於侯是否參加李劉會？劉表示尊重黨機制；對於林金結的提案，劉說，議員有表達意見想法的權利。

此外，民進黨新北市長參選人蘇巧慧已租借新北市政府對面的「板橋超級F1社區」2樓，作為未來的競選辦公室，該處也是民國99年蔡英文參選新北市長、111年侯友宜拚市長連任的競辦所在。有藍營基層抱怨，就因為提名太慢，好地點才被捷足先登。蘇幕僚說，租借到板橋超級F1社區內約90坪空間，正在裝潢，另將覓合適的競選總部地點。